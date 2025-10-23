A tres días de las elecciones, el dólar volvió a bajar pero sigue por encima de los $1.500

A tres días de las elecciones legislativas, el tipo de cambio oficial tuvo una leve caída. Se trató de una reacción atípica para lo que suele suceder en la Argentina durante la previa electoral , cuando la demanda de dólares por cobertura tiende a hacer subir a las cotizaciones. Sin embargo, ayer el mercado atribuía la tensa “calma” cambiaria a nuevas intervenciones del Tesoro de Estados Unidos, algo que fue confirmado esta mañana por el Gobierno.

En la cuarta rueda de la semana, el tipo de cambio oficial mayorista cerró a $1485,87, equivalente a una caída de $2,55 frente al cierre anterior (-0,17%). Actualmente, el techo de la banda de flotación se ubica en $1492,05, por lo que mostró una distancia de unos $6.

Se trató de un cambio de tendencia frente al martes, cuando el dólar mayorista tocó el máximo previsto en el régimen de bandas cambiarias, lo que obligó al Banco Central (BCRA) a vender US$45,5 millones de sus reservas.

Ayer, la cotización se mantuvo prácticamente estable, sin intervención oficial. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el miércoles el Tesoro de Estados Unidos estuvo presente en el mercado argentino por “alrededor” de US$400 millones. Hoy, con un volumen en el mercado de US$677 millones, analistas creen que también hubo ayuda de Scott Bessent.

"A solo dos ruedas de las elecciones, el mercado local transita una calma tensa, sostenida por una combinación de intervención externa y cobertura defensiva. El volumen en el MULC (mercado único y libre de cambios) se mantuvo elevado, ya que alcanzó los US$800 millones ayer. Sin intervención directa del BCRA, aunque con una marcada presencia del Tesoro de Estados Unidos. Este accionar evitó que el tipo de cambio tocara el techo de la banda y refleja, sin margen para la duda, que el apoyo financiero estadounidense ya comenzó a materializarse en la previa electoral mediante compras directas de pesos", sumaron desde Delphos Investment.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cayó $10 y se vendió a $1505. En las últimas dos ruedas se había mantenido en $1515, el máximo valor nominal del que se tiene registro. El precio promedio del mercado fue de $1518,15, según el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central.

La tendencia a la baja se replica con mayor fuerza entre los tipos de cambio financieros, lo que les permite tomar distancia de sus récords nominales. El dólar MEP se negocia en el mercado de capitales a $1557,73, un retroceso de $35,26 (-2,2%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1580,22, unos $31,84 menos que el miércoles (-2%).

Por fuera de las pantallas, en la informalidad de las cuevas que operan en el microcentro porteño, el dólar blue se vende a $1545. En este caso, muestra una ligera baja de $5 frente al cierre anterior (-0,3%).

La estrategia oficial, según los analistas

“La estrategia del Gobierno parece centrarse en contener el tipo de cambio y mantener el esquema actual hasta las elecciones, donde se espera un resultado favorable que permita reducir las presiones cambiarias por parte de importadores e individuos en busca de cobertura", explicaron desde Max Capital. Para la sociedad de bolsa, si La Libertad Avanza pierde por más de cinco o seis puntos porcentuales, el ajuste del régimen cambiario “probablemente se volvería inevitable en algún momento”.

El Gobierno se encargó de repetir una y otra vez que no habrá cambios en el esquema cambiario después del 26 de octubre, aunque el mercado duda. Hay un valor que los analistas tienen en la mira: desde una perspectiva histórica, el actual nivel del dólar oficial sigue relativamente bajo, incluso al rozar la banda superior.

Al ajustar e l tipo de cambio real multilateral (ITCRM), el promedio del dólar oficial entre 1997 y 2025 se ubica en $1654, según un análisis de Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Es decir, un 11,2% por encima del cierre de ayer, e incluso superior al valor del dólar libre (+2,4%). En cambio, el CCL ajustado por el ITCRM para el mismo período se ubica en $1943,30, un 20% por encima del valor actual.