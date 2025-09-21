Franco Colapinto último: "Creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer"

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en el decimonoveno y último puesto el Gran Premio Fórmula 1 de Azerbaiyán, en Bakú, tras un incidente con su excompañero en Williams, Alexander Albon , que lo relegó. El tailandés golpeó de atrás al piloto oriundo de Pilar cuanto este estaba en el mejor momento de la competencia -llegó al 13º puesto- y lo hizo caer luego hasta el último lugar tras los dos ingresos a boxes.

“Sí, perdí todo”, sentenció el argentino una vez finalizada la carrera, aunque en el análisis completo, aclaró: “Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude . Buena largada, pasé a varios autos, pero después, en ritmo, no tenemos el auto. Es bastante simple: gastamos mucho las gomas, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte”. Y resumió con cierta resignación: “No salen las cosas por ahora, hay que mejorar”.

En aquel incidente con Albon “perdí doce segundos con el trompo y el golpe a la pared. Además, después, el alerón roto me complicó la vida”. No obstante, en ese contexto, “creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer y esperar que mejoremos” , explicó Colapinto.

El dos semanas, la Fórmula 1 se va a Singapur. “Tal vez el auto funcione un poquito mejor”, se esperanzó Colapinto. “El problema de Singapur es que es un circuito con mucha curva lenta y con muchos más baches que esta pista (de Azerbaiyán). Está mucho más bacheada y al ser un auto tan duro, nos cuesta más salir. Haremos lo mejor que podamos, ya vendrán circuitos mejores” , cerró, sin las mejores expectativas en el futuro inmediato.

En Bakú, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió su cuarto triunfo de la temporada, tras ganar de punta a punta, en 1.33:26,408 horas de carrera. A 14,609 segundos, el británico George Russell (Mercedes) fue segundo y completó el podio el español Carlos Sainz (Williams). Oscar Piastri, líder del campeonato y piloto de McLaren, chocó contra el paredón lateral y abandonó en el mismísimo inicio de la carrera.

Colapinto fue último (solo por delante de Piastri), a una vuelta, y por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien lo superó sobre el final y también terminó a una vuelta de Verstappen.

El australiano Piastri manda en el campeonato con 324 puntos, por delante de su compañero, el británico Lando Norris (McLaren, séptimo hoy), con 299, y Verstappen, con 255. (DIB)