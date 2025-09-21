Franco Colapinto último: "Creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer"

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en el decimonoveno y último puesto el Gran Premio Fórmula 1 de Azerbaiyán, en Bakú, tras un incidente con su excompañero en Williams, Alexander Albon, que lo relegó. El tailandés golpeó de atrás al piloto oriundo de Pilar cuanto este estaba en el mejor momento de la competencia -llegó al 13º puesto- y lo hizo caer luego hasta el último lugar tras los dos ingresos a boxes.
“Sí, perdí todo”, sentenció el argentino una vez finalizada la carrera, aunque en el análisis completo, aclaró: “Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude. Buena largada, pasé a varios autos, pero después, en ritmo, no tenemos el auto. Es bastante simple: gastamos mucho las gomas, no tenemos ritmo para ir para adelante, hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte”. Y resumió con cierta resignación: “No salen las cosas por ahora, hay que mejorar”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpeedSectorF1/status/1969731755511787685&partner=&hide_thread=false
En aquel incidente con Albon “perdí doce segundos con el trompo y el golpe a la pared. Además, después, el alerón roto me complicó la vida”. No obstante, en ese contexto, “creo que hice las cosas bastante bien de mi lado, es lo más que puedo hacer y esperar que mejoremos”, explicó Colapinto.
Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur
El dos semanas, la Fórmula 1 se va a Singapur. “Tal vez el auto funcione un poquito mejor”, se esperanzó Colapinto. “El problema de Singapur es que es un circuito con mucha curva lenta y con muchos más baches que esta pista (de Azerbaiyán). Está mucho más bacheada y al ser un auto tan duro, nos cuesta más salir. Haremos lo mejor que podamos, ya vendrán circuitos mejores”, cerró, sin las mejores expectativas en el futuro inmediato.
En Bakú, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consiguió su cuarto triunfo de la temporada, tras ganar de punta a punta, en 1.33:26,408 horas de carrera. A 14,609 segundos, el británico George Russell (Mercedes) fue segundo y completó el podio el español Carlos Sainz (Williams). Oscar Piastri, líder del campeonato y piloto de McLaren, chocó contra el paredón lateral y abandonó en el mismísimo inicio de la carrera.
Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "#AzerbaijanGP result "
Colapinto fue último (solo por delante de Piastri), a una vuelta, y por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien lo superó sobre el final y también terminó a una vuelta de Verstappen.
El australiano Piastri manda en el campeonato con 324 puntos, por delante de su compañero, el británico Lando Norris (McLaren, séptimo hoy), con 299, y Verstappen, con 255. (DIB)