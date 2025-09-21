Buenos Aires
Adolfo Gonzáles Chaves
Almirante Brown
Arrecifes
Avellaneda
Ayacucho
Azul
Bahía Blanca
Balcarce
Baradero
Berisso
Bragado
Campana
Carlos Tejedor
Carmen de Areco
Castelli
Cañuelas
Chacabuco
Chivilcoy
Colón
Coronel Dorrego
Coronel Pringles
Coronel Suárez
Daireaux
Dolores
Florencio Varela
Florentino Ameghino
General Alvarado
General Belgrano
General La Madrid
General Las Heras
General Pinto
General Rodríguez
General San Martín
General Viamonte
Guaminí
Hurlingham
Ituzaingó
Junín
La Plata
Laprida
Lincoln
Lobería
Lomas de Zamora
Luján
Magdalena
Maipú
Malvinas Argentinas
Marcos Paz
Merlo
Monte Hermoso
Moreno
Navarro
Necochea
Nueve de Julio
Olavarría
Pehuajó
Pellegrini
Pergamino
Pilar
Pinamar
Puan
Quilmes
Ramallo
Rauch
Rivadavia
Rojas
Roque Pérez
Saavedra
Salliqueló
San Andrés de Giles
San Cayetano
San Fernando
San Miguel
San Nicolas
San Pedro
San Vicente
Suipacha
Tandil
Tapalqué
Tigre
Tornquist
Trenque Lauquen
Tres Arroyos
Veinticinco de Mayo
Vicente López
Villa Gesell
Zárate
14°
domingo 21 de septiembre de 2025
La Plata, ARGENTINA
domingo 21 de septiembre de 2025
14°
14°
Máxima
10°
Mínima
Humedad:
77%
Presión:
1005hPA
Viento:
SSW5.32km/h
Lunes.
9°
Mín.
18°
Max.
Martes.
7°
Mín.
16°
Max.
Miércoles.
7°
Mín.
15°
Max.
Buscar
Últimas Noticias
Política
Economía
Opinión
Sociedad
Policiales
ADN Bonaerense
Estilo de vida
Empresas
Deportes
Diario Extra
Vida y Salud hoy
Mundo Motor
Tranquera
Historia
Seguinos en:
Últimas Noticias
Política
Economía
Opinión
Sociedad
Policiales
ADN Bonaerense
Estilo de vida
Deportes
Historia
Medios
Portada
>
Diario Extra
>
21 de septiembre de 2025 - 12:13
Edición impresa de Diario Extra del domingo 21 de septiembre de 2025
Por
Agencia DIB
Para compartir:
Edición completa
DESCARGAR PDF
Más noticias
Edición impresa 21-09-2025
Edición impresa 20-09-2025
Para compartir en redes
Ver más
Edición impresa 21-09-2025
Edición impresa 20-09-2025
Edición impresa 19/09/2025
Edición impresa 18/09/ 2025
Edición impresa 17/09/2025
Edición impresa 16/09/2025
Edición Impresa 15-09-2025
Edición Impresa 14-09-2025
Edición impresa - 13/09/2025
Edición impresa 12/09/2025
Tu comentario
LO QUE SE LEE AHORA
Edición impresa 21-09-2025
Las Más Leídas
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
saber más
Te Puede Interesar
Javier Milei rumbo a Estados Unidos: este lunes se reúne con Georgieva y el martes, con Trump
Por
Agencia DIB
Temporal en Mar del Plata y Tandil: "daños de consideración" y cortes de suministro eléctrico
Zárate: tres detenidos, entre ellos una policía y un agente municipal, por la desaparición de un hombre
Edición impresa 21-09-2025
Edición impresa 20-09-2025