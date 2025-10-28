martes 28 de octubre de 2025
28 de octubre de 2025 - 10:12

Violenta pelea en un boliche de Lanús: golpes, piedras, y acusaciones cruzadas

Ocurrió en un local céntrico de Lanús mientras tocaba un popular grupo musical. Los incidentes comenzaron en el interior del recinto.

Por Agencia DIB
Los incidentes en Lanús.

Un festejo de cumpleaños en un boliche de la localidad de Lanús terminó en violencia pasada la medianoche del lunes, cuando varios jóvenes se enfrentaron con el personal de seguridad del local. La pelea incluyó golpes, piedras, vidrios rotos del local, una persona herida y acusaciones cruzadas.

El violento enfrentamiento entre varios jóvenes y empleados de seguridad, incluyó la destrucción de maceteros en la vía pública, ataques a pedradas a un ventanal y dejó a una joven herida, aunque no de gravedad.

Los incidentes comenzaron dentro del local, ubicado en Moreno al 100, durante la presentación de una conocida banda. Todo habría empezado cuando uno de los chicos que festejaba el cumpleaños empujó accidentalmente a otro, generando un enfrentamiento, aunque hay distintas versiones. La seguridad del bar intervino para separar a los grupos, pero un joven arrojó un vaso que hirió a una empleada en la cabeza.

Ya fuera del local, se registraron destrozos en la calle: maceteros tirados al piso, piedras lanzadas contra los ventanales y daños al frente de cristal. Otros jóvenes se sumaron al conflicto, mientras la seguridad del local intentaba controlar la situación.

Tras la denuncia, que hicieron tanto los jóvenes como el dueño del local, tomó intervención la UFI N° 6 de Avellaneda, a cargo de Martín Rodríguez, quien continúa con tareas investigativas para determinar qué fue lo que realmente sucedió. (DIB)

