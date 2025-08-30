Un policía mató a un hombre que intentó robarle el arma en el barrio porteño de La Boca

La esquina donde el oficial de la Policía de la Ciudad mató al ladrón. (Redes)

En un hecho que conmocionó a la zona, un oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató este sábado a un hombre que intentó robarle su arma reglamentaria en el barrio de La Boca.

El hecho ocurrió pasadas las 6.30 en la esquina de Olavarría y Necochea, donde el agente se encontraba cumpliendo tareas de vigilancia.

El efectivo, un oficial mayor de la fuerza, fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma de fuego. Según trascendió, el delincuente habría dicho en ese momento: “¿Te querés morir? Dame el fierro”, para obligarlo a entregar su pistola.

Tras la amenaza, se produjo un forcejeo entre ambos. En medio del enfrentamiento, el oficial logró efectuar cuatro disparos. El agresor resultó herido de gravedad y falleció en el lugar tras la llegada de personal del SAME, que constató su deceso. En el lugar intervino personal de la Policía Federal Argentina.

El momento del suceso pudo ser registrado por una cámara de monitoreo urbano ubicada en el cruce de Olavarría y Necochea, lo que permitió corroborar la secuencia del incidente. (DIB)

