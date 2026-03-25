miércoles 25 de marzo de 2026
25 de marzo de 2026 - 20:19

Un muchacho de 22 años fue detenido por efectuar disparos al aire en la vía pública

El episodio ocurrió en la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar. El sujeto quiso escapar pero agentes de la Policía y de la Guardia Urbana lograron apresarlo.

Por Agencia DIB
El muchacho apresado por disparar tiros al aire en la vía pública. (Resumen de Pilar)

El muchacho apresado por disparar tiros al aire en la vía pública. (Resumen de Pilar)

Un joven de 22 años fue detenido en la localidad bonaerense de Manuel Alberti tras ser denunciado por efectuar disparos al aire en plena vía pública. El episodio se inició a partir del seguimiento realizado por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que permitió advertir la situación y avisar a las fuerzas de seguridad.

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Según informó el diario Resumen, operadores del sistema de cámaras observaron a un grupo de personas en la intersección de Salta y Batalla de Río Grande. En ese contexto, uno de los individuos manipulaba un arma de fuego y realizaba detonaciones, lo que activó de inmediato el protocolo de intervención.

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El monitoreo en tiempo real permitió seguir los movimientos del grupo, que se desplazó por la calle Formosa hasta ingresar a una vivienda ubicada en el cruce con San Pablo. Con estos datos, efectivos de la Policía de Pilar y de la Guardia Urbana se dirigieron al lugar para intervenir. Al notar la presencia de los móviles, los involucrados intentaron escapar en distintas direcciones. Sin embargo, el presunto autor de los disparos se refugió dentro del inmueble, donde finalmente fue localizado.

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Los agentes ingresaron a la vivienda y lograron reducir al sospechoso, procediendo a su aprehensión. Durante el operativo, se secuestró un arma de fuego calibre .22, además de 14,5 gramos de cocaína. También se incautaron otros elementos, entre ellos una manopla, una tonfa, un teléfono celular y dos balanzas.

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El detenido quedó a disposición de la Justicia y enfrenta cargos por infracción a la Ley 23.737 y tenencia ilegal de arma de fuego. La causa es investigada por la UFI Drogas Nº3 de Pilar, que continuará con las actuaciones para determinar las responsabilidades.

Fuente: Agencia DIB

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