Un hombre mató a su padre a martillazos tras discutir por un paquete de cirgarrillos

El sujeto quedó detenido y fue trasladado al Hospital Psiquiátrico "Doctor Ramón Carrillo" para ser sometido a pericias psiquiátricas. El trágico episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Pablo Nogués.

Por Agencia DIB
El detenido fue trasladado al Hospital Psiquiátrico "Doctor Ramón Carrillo". (Google Street View)

Un fatal episodio familiar conmociona a la localidad bonaerense de Pablo Nogués, ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Un hombre de 65 años fue brutalmente asesinado por su propio hijo, de 37, tras una violenta pelea desatada por un paquete de cigarrillos.

La agresión se dio en la casa que ambos compartían, en la calle Senillosa al 3100, en la intersección con Nueve de Julio. El hombre fallecido, identificado como Rodolfo Alcides Sosa, fue agredido a martillazos en la cabeza por su hijo en medio de la discusión.

Tras la agresión, el atacante se dio a la fuga. Su padre, con graves heridas, fue trasladado de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias "Doctor Federico Abete" de la mencionada localidad, donde lamentablemente falleció a causa de las lesiones.

Efectivos de la comisaría segunda del distrito iniciaron un rápido operativo de búsqueda y pudieron detener al muchacho en las inmediaciones de la casa, según revelaron fuentes de la investigación.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en la escena del crimen y confirmaron que el cuerpo de Sosa presentaba múltiples golpes en la región del cráneo e incautaron un martillo, que se presume fue el arma utilizada por el parricida.

La Justicia ahora intenta determinar el estado mental del sospechoso. Por orden del Juzgado de Familia N°2, el detenido fue trasladado al Hospital Psiquiátrico "Doctor Ramón Carrillo" para ser sometido a pericias que certifiquen o descarten la existencia de alteraciones psiquiátricas.

El caso, caratulado preventivamente como parricidio, recayó en la fiscal Mirna Paula Sánchez, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N°19 de los tribunales de San Martín. (DIB)

