Tres Arroyos: condenan a un hombre a 7 años de prisión por abusar de dos hermanas

Condenado por abusos en Tres Arroyos. Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires

Un hombre fue condenado a siete años de prisión por haber abusado de dos nenas -hermanas menores de su pareja- en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos.

Según la causa, investigada por la UFIJ N ° 6 a cargo de la fiscal Natalia Ramos, los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021, cuando el hombre sometió a una de las niñas a distintas situaciones de abuso hasta accederla carnalmente, cuando la víctima tenía entre 14 y 15 años, según informa la Agencia de Noticias Judiciales.

Además, entre los años 2021 y 2024, el acusado le exhibió fotografías de sus partes íntimas y en dos oportunidades mostró su pene a la hermana de la víctima de la menor, quien tenía entre 10 y 13 años, aprovechándose de la inmadurez sexual en razón de su edad y de la relación familiar, ya que se trataba de su cuñado.

El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso canal y exhibiciones obscenas, agrega la Agencia de Noticias Judiciales.

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