martes 14 de abril de 2026
14 de abril de 2026 - 19:35

Tres Arroyos: condenan a un hombre a 7 años de prisión por abusar de dos hermanas

Las menores eran hermanas de su pareja. El hombre fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso canal y exhibiciones obscenas

Por Agencia DIB
Condenado por abusos en Tres Arroyos.

Condenado por abusos en Tres Arroyos.

Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires

Un hombre fue condenado a siete años de prisión por haber abusado de dos nenas -hermanas menores de su pareja- en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos.

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Según la causa, investigada por la UFIJ N ° 6 a cargo de la fiscal Natalia Ramos, los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021, cuando el hombre sometió a una de las niñas a distintas situaciones de abuso hasta accederla carnalmente, cuando la víctima tenía entre 14 y 15 años, según informa la Agencia de Noticias Judiciales.

Además, entre los años 2021 y 2024, el acusado le exhibió fotografías de sus partes íntimas y en dos oportunidades mostró su pene a la hermana de la víctima de la menor, quien tenía entre 10 y 13 años, aprovechándose de la inmadurez sexual en razón de su edad y de la relación familiar, ya que se trataba de su cuñado.

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