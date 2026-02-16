lunes 16 de febrero de 2026
16 de febrero de 2026 - 10:59

Tiroteo y muerte en el carnaval de Mercedes: detienen a un tercer sospechoso

Se trata de un hombre identificado como Omar Teodoro Auza (54), padre y abuelo de los otros dos imputados por el asesinato del joven de 18 años.

Agencia DIB
Los detenidos por el crimen de Braian en Mercedes.&nbsp;

Los detenidos por el crimen de Braian en Mercedes. 

La detención ocurrió este lunes, después de las testimoniales que prestaron familiares durante el domingo. En esas declaraciones aseguraron que había un tercer sospechoso y por ello los efectivos fueron a buscarlo y lo detuvieron en una esquina de la ciudad.

La hipótesis que barajan los investigadores es que el hombre de 54 años, identificado como Omar Teodoro Auza le habría facilitado el arma de fuego a su hija, María Luján Auza, de 33 años, y a su nieto, Martín Ezequiel Auza, de 19. Ambos están apuntados como los presuntos homicidas.

A Cabrera lo balearon en el tórax y en la cabeza este sábado a la noche en plena celebración del carnaval en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Lo llevaron al hospital Blas Dubarry de la ciudad, donde falleció ya el domingo a la madrugada.

De acuerdo con los testimonios recolectados en el lugar por medios locales, todo se habría iniciado tras una aparente discusión entre Braian y un hombre mayor. La situación escaló rápidamente hasta un desenlace brutal: el agresor, que se encontraba acompañado por una mujer, extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos.

Los proyectiles impactaron en el pecho y en la cabeza de la víctima, específicamente en la región occipital, provocándole heridas gravísimas. Braian se desplomó en plena avenida mientras las familias presentes intentaban refugiarse en medio de corridas y gritos desesperados.

Aunque fuera de cuadro, el momento del crimen quedó registrados en al menos dos videos. Uno de ellos fue la transmisión en vivo del carnaval, en la que se ve en el instante del crimen al grupo que estaba tocando y que detuvo la música de inmediato. Los integrantes de la banda se refugiaron detrás de sus instrumentos.

También una cámara de seguridad logro capturar las corridas que siguieron a la balacera. En esa grabación se escucha a un testigo decir "Lo mataron a Braian".

Agencia DIB

