domingo 15 de febrero de 2026
15 de febrero de 2026 - 15:13

Muerte en el Carnaval de Mercedes: acribillaron a tiros a un joven en pleno corso

Brian Cabrera (18) recibió balazos en el pecho y la cabeza durante el corso del Carnaval de Mercedes. Hay dos detenidos.

Por Agencia DIB
Brian Cabrera, el joven asesinado en el Carnaval de Mercedes.

Semanario Protagonistas
El arma secuestrada a uno de los detenidos.

NA
Los detenidos, ambos de apellido Auza.

NA

Una noche de fiesta popular terminó en una tragedia que conmueve a la ciudad bonaerense de Mercedes, a unos 100 kilómetros de CABA. Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en medio de los festejos de Carnaval en esa ciudad bonaerense.

Así quedó el automóvil tras el choque con el camión, sobre la Ruta 5, en Mercedes.

Tragedia en Mercedes: cuatro mujeres murieron en un choque entre un auto y un camión
Tragedia en Villa Elvira. El conductor de la Chevrolet Meriva se entregó a la Justicia.

Tragedia en La Plata se entregó el conductor que atropelló y mató a una adolescente

La víctima, identificada como Brian Cabrera, fue atacada alrededor de la 1:00 de la madrugada sobre la Avenida 29, entre 24 y 22, mientras una banda musical se presentaba en el escenario principal de la segunda noche de los corsos locales.

ARMA rs
El arma secuestrada a uno de los detenidos.

Disparos en pleno corso

Todo habría comenzado con una discusión entre Cabrera y un hombre mayor. Las palabras fueron subiendo de tono hasta que el homicida extrajo un arma de fuego e hizo varios disparos al pecho y la cabeza de Brian. Con el cuerpo caído en la avenida, se dieron escenas de pánico y corridas porque nadie sabía de dónde había salido los disparos.

Cabrera fue trasladado al Hospital Blas Dubarry, pero según confiaron a Noticias Argentinas, las maniobras de reanimación no tuvieron resultados positivos: el joven murió tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

En un rápido operativo cerrojo, la policía detuvo a una mujer de 33 años y a un joven de 19, a quien "se le secuestró un arma de fuego que sería la utilizada en el homicidio".

El Semanario Protagonistas afirmó que las personas detenidas fueron identificadas desde la propia Municipalidad de Mercedes como Luján Auza y su hijo Martín Auza. La causa quedó a cargo de la UFI N°2 de Mercedes, que intenta determinar el móvil exacto del ataque.

detenidos Mercedes rs
Los detenidos, ambos de apellido Auza.

Indignación en Mercedes

La noticia de la muerte de Cabrera derivó en una madrugada de extrema tensión y reclamos de justicia que se trasladaron a las puertas del hospital y al centro de la ciudad.

Entre los reclamos de los vecinos, se pidió a las autoridades municipales trasladar el carnaval a espacios cerrados donde se pueda aplicar de manera efectiva el derecho de admisión para resguardar a las familias.

A través de una comunicación oficial, la Municipalidad de Mercedes decidió suspender las dos últimas noches de corsos, que estaban previstas para este domingo y mañana lunes.

Fuente Agencia DIB

Brian Cabrera, el joven asesinado en el Carnaval de Mercedes.

