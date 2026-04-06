lunes 06 de abril de 2026
6 de abril de 2026 - 20:05

Terror en el tren Roca: hombre armado tomó como rehén a una pasajera

Fue en la estación Temperley de la línea Roca. El hecho ocurrió a las 15.11, cuando el tren se encontraba detenido en uno de los andenes.

Por Agencia DIB
Tensión en la estación Temperley del Roca.

Tensión en la estación Temperley del Roca.

Un hombre armado protagonizó un peligroso episodio este lunes en la estación Temperley de la línea Roca, donde abordó una formación y tomó como rehén a una pasajera. El hecho ocurrió a las 15.11 en el tren 3210, que se encontraba en el andén 2.

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Según se informó, el individuo se negó a identificarse ante efectivos de la Policía Federal, se atrincheró en el último vagón y amenazó a la mujer. Como consecuencia, los servicios de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley fueron interrumpidos.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, en el lugar trabajaron fuerzas federales y de la Policía bonaerense, que desplegaron un operativo para cercar la zona, evacuar a los pasajeros y lograr la liberación de la víctima. Finalmente, a las 16.20 el agresor depuso su actitud, se entregó y fue detenido. Se trata de Jorge Daniel Nicolini, de 50 años. Tras su arresto, los servicios ferroviarios comenzaron a restablecerse con normalidad.

Las autoridades confirmaron que el hombre portaba una granada y un revólver calibre .22, por lo que intervino personal especializado de la División Explosivos de Lanús junto a la Policía Federal. Una de las imágenes del episodio muestra el momento en el que el atacante sujeta a la víctima del cuello mientras la apunta con el arma, en simultáneo con el avance de un efectivo policial.

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