Terror en el tren Roca: hombre armado tomó como rehén a una pasajera

Tensión en la estación Temperley del Roca.

Un hombre armado protagonizó un peligroso episodio este lunes en la estación Temperley de la línea Roca, donde abordó una formación y tomó como rehén a una pasajera. El hecho ocurrió a las 15.11 en el tren 3210, que se encontraba en el andén 2.

Según se informó, el individuo se negó a identificarse ante efectivos de la Policía Federal, se atrincheró en el último vagón y amenazó a la mujer. Como consecuencia, los servicios de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley fueron interrumpidos.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, en el lugar trabajaron fuerzas federales y de la Policía bonaerense, que desplegaron un operativo para cercar la zona, evacuar a los pasajeros y lograr la liberación de la víctima. Finalmente, a las 16.20 el agresor depuso su actitud, se entregó y fue detenido. Se trata de Jorge Daniel Nicolini, de 50 años. Tras su arresto, los servicios ferroviarios comenzaron a restablecerse con normalidad.

Las autoridades confirmaron que el hombre portaba una granada y un revólver calibre .22, por lo que intervino personal especializado de la División Explosivos de Lanús junto a la Policía Federal. Una de las imágenes del episodio muestra el momento en el que el atacante sujeta a la víctima del cuello mientras la apunta con el arma, en simultáneo con el avance de un efectivo policial.

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