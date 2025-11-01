Operación "Malambo Verde": desarticulan una red internacional de falsificadores de dólares

Una organización criminal dedicada a la falsificación y contrabando de dólares estadounidenses fue desarticulada tras una serie de operativos realizados en el barrio porteño de Recoleta y en distintas localidades del Conurbano bonaerense, que culminaron con siete detenidos y el secuestro de una importante cantidad de divisas apócrifas y equipamiento utilizado para la actividad ilícita.

La investigación que derivó en la operación “Malambo Verde” se inició en abril de este año, a partir de una denuncia anónima que señalaba a un ciudadano paraguayo como responsable de ingresar billetes falsificados desde la República del Paraguay , para luego colocarlos en el mercado cambiario legal argentino .

Con esa información inicial, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 2 —a cargo del fiscal Emilio Guerberoff — encomendó las primeras tareas de inteligencia a la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA). Ante la sospecha de que la maniobra podía estar vinculada al lavado de activos o incluso al financiamiento de organizaciones terroristas, los investigadores sumaron la colaboración de agentes de la Agencia de Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Tras meses de seguimientos encubiertos, intervenciones telefónicas y análisis documental, los agentes identificaron a dos sospechosos que realizaban transacciones en un bar de Recoleta, en la intersección de las calles Agüero y Paraguay. Con la autorización del Juzgado Penal Económico N° 6 —a cargo del juez Marcelo Aguinsky , con intervención de la Secretaría N° 20— se montó un operativo en el lugar y se detuvo a ambos individuos mientras concretaban un intercambio. En esa requisa se secuestraron 44.600 dólares falsos y 12 millones de pesos en efectivo .

Capital y Conurbano

A partir de esa primera caída, los investigadores lograron identificar a otros cinco integrantes de la organización criminal y delimitar los domicilios vinculados a la estructura. Con las pruebas reunidas, el juez Aguinsky ordenó diez allanamientos simultáneos: seis en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires (Billinghurst, Agüero, Montenegro, Caldas, Warnes y Paraguay) y cuatro en el Conurbano (Munro, Avellaneda, Villa Lynch y Pilar).

En esos procedimientos se arrestó a otros cinco sospechosos —uno de ellos de nacionalidad uruguaya— y se incautó una gran cantidad de elementos utilizados para la operación de la banda: una pistola calibre 22 con municiones, 25 teléfonos celulares, $ 90.000, billetes falsos en distintas monedas, discos duros, una onza de oro, máquinas contadoras de billetes, pendrives, detectores de billetes apócrifos, un copiador de tarjetas, un posnet, balanza de precisión, notebooks, impresoras láser y diversa documentación de interés para la causa.

Todos los detenidos, mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Penal Económico N° 6 imputados por el delito de contrabando de divisas. La causa permanece abierta y la Justicia no descarta que la banda mantuviera conexiones con redes internacionales dedicadas al lavado de dinero o al tráfico de moneda extranjera falsa.