domingo 02 de noviembre de 2025
2 de noviembre de 2025 - 09:33

Necochea: murió un menor que fue apuñalado por otro en una pelea callejera

El adolescente de 15 años no pudo soportar las graves lesiones sufridas durante el violento suceso, frente al Casino de Necochea.

Por Agencia DIB
Adolescente murió apuñalado en Necochea.

Adolescente murió apuñalado en Necochea.

Ecos Diarios de Necochea

Un adolescente de 15 años murió en Necochea luego de recibir una herida de arma blanca en la ingle durante una pelea callejera que se produjo la madrugada del viernes en el playón de estacionamiento de vehículos, frente al complejo Casino.

Más noticias
taiana y lopez, la cara de la derrota de fuerza patria

Taiana y López, la cara de la derrota de Fuerza Patria
Jimena López votó en Necochea en el día de su cumpleaños.

Jimena López votó en Necochea y destacó la agilidad del nuevo sistema electoral

Según informa Ecos Diarios de Necochea, el deceso fue confirmado por fuentes oficiales: el adolescente no pudo soportar las graves lesiones sufridas durante el suceso. Es que tras recibir la herida cortante, el menor perdió sangre antes del traslado al nosocomio, situación que habría generado un shock hipovolémico, en medio de las atenciones.

En cuanto al agresor, que tendría 17 años, se encuentra detenido en el Centro de Contención de Menores de Batán, a disposición de la Justicia local.

Menor apuñalado en Necochea

La investigación continúa su curso con la incorporación de evidencias. En ese sentido, se procura determinar si hubo otras personas involucradas, ya que alrededor de la pelea callejera se encontraban varios individuos que alentarían a los protagonistas.

En las redes sociales se viralizó un video de la reyerta y ese material fílmico puede ayudar a buscar a otros posibles responsables secundarios, agrega Ecos Diarios. (DIB)

Temas
Ver más

Taiana y López, la cara de la derrota de Fuerza Patria

Jimena López votó en Necochea y destacó la agilidad del nuevo sistema electoral

Bahía Blanca: juzgan a comerciante chino por abusar de tres empleadas

Caso Báez Sosa: desmienten que uno de los rugbiers haya intentado suicidarse

Operación "Malambo Verde": desarticulan una red internacional de falsificadores de dólares

Detienen a policías por una presunta extorsión en Florencio Varela

Horror en San Isidro: ladrones de la Banda del Millón mataron a golpes a una jubilada para robarle

Mar del Plata: condenado por abuso salió de la cárcel, conoció a una mujer y la violó

Punta Alta: 20 años de prisión para el ambulanciero del Hospital Naval que drogó y abusó de tres mujeres

La Plata: detienen al padre de Agustín Almendra por integrar banda de "roba ruedas"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El comerciante chino será juzgado esta semana en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: juzgan a comerciante chino por abusar de tres empleadas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Néstor Raimondi, de Adolfo Gonzales Chaves, elegido presidente de la Federación Mundial de Terapia Intensiva y Cuidados Críticos.

Un médico de Gonzales Chaves presidirá la Federación Mundial de Terapia Intensiva

Por  Agencia DIB