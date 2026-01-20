Murió un chico de 12 años durante un enfrentamiento con la Policía

Un menor de 12 años fue asesinado esta madrugada en un tiroteo en Remedios de Escalada , en el partido de Tres de Febrero , durante un enfrentamiento entre personal policial y ocupantes de un vehículo en fuga.

El hecho ocurrió en las primeras horas de este martes, luego de que agentes intentaran identificar a un grupo de personas que circulaban en un Fiat Uno Van Fire , donde viajaba el menor junto a, al menos, dos hombres armados .

La persecución comenzó cuando los efectivos intentaron detener el auto y recibieron disparos desde el interior del vehículo. Los agentes respondieron a la agresión y la persecución concluyó en la zona conocida como Barrio de Emergencia Puerta 8 .

En ese lugar, los dos adultos descendieron del auto y escaparon a pie, mientras que el menor quedó en la parte trasera del vehículo .

Antedentes

Fuentes de la investigación señalaron que, al ingresar al vehículo, la Policía halló el cuerpo sin vida del adolescente, junto a varias vainas servidas.

El menor fue identificado por las autoridades como Uriel Giménez. Tenía antecedentes previos por un hecho de encubrimiento registrado el 27 de octubre de 2025 en la jurisdicción de la comisaría 11° de Tres de Febrero.

En el caso tomó intervención la UFI N° 6 de San Martín, a cargo de la fiscal Gabriela Pino, quien dispuso la intervención de peritos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para realizar los estudios técnicos y balísticos en la escena.

La fiscal dispuso que las armas de los dos efectivos sean secuestradas e imputó al subteniente J.L. (32) y al oficial J.J. (30) por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por el momento sin restricción de la libertad de ambos.

Fuente: Agencia DIB