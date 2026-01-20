San Pedro: con un georadar lograron "ver" el canal de un río de hace 200 mil años

El yacimiento paleontológico de Campo Spósito, ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de San Pedro , fue descubierto por el Grupo Conservacionista de Fósiles del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” en noviembre de 2001 y, desde entonces, ha dado piezas de gran valor científico.

Desde aquellos años, el equipo sabía que en ese espacio estaban excavando el lecho de un río prehistórico con gran cantidad de piezas fósiles, pero hasta el momento, no había datos precisos de su morfología.

A finales de octubre del año pasado, en interacción con la Empresa CADEX (Compañía Austral de Exploración), se intentó algo muy inusual: se escaneó todo el yacimiento con un georadar para intentar “ver” la forma de ese riacho o arroyo prehistórico donde están depositados los fósiles bajo el terreno.

Desde Cadez, los técnicos Sergio Katabian y Daniele Cofler, llevaron a cabo el ensayo junto a integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles. La prospección mediante un georadar tuvo como prioridad la detección y el posicionamiento del paleocanal existente en un sector de la Reserva Paleontológica, ubicada en terrenos de la familia Spósito, quienes colaboran con el museo desde el descubrimiento del lugar.

“Hasta hace un par de meses creíamos estar excavando un tramo recto de un antiguo río, pero los escaneos efectuados con CADEX mostraron claramente que estamos trabajando justo en el medio de un meandro o curva de aquel río prehistórico. Esto explica la gran acumulación de restos fósiles en un sector relativamente pequeño. La utilización del equipo también nos permitió comprender que hay un canal principal donde está depositada la mayor cantidad de piezas y que hay sectores fuera de ese canal donde también se han hallado fósiles porque eran áreas de inundación en los laterales de aquel río”, expresó José Luis Aguilar, director del museo y uno de los descubridores de ese yacimiento de fósiles en 2001.

San pedro Georadar 3

"Con el uso de este georadar se logró establecer con mucha exactitud, la silueta del viejo río y entender que la mayor concentración de restos está depositada en un canal de unos 50 metros de largo, que tiene un ancho máximo de unos 6 metros. También se pudo medir el espesor del antiguo barro, en el fondo de aquel río, que fue atrapando los restos hasta que se fosilizaron. Actualmente los fósiles están inmersos en una capa de barro consolidado de alrededor de 1,20 metros de espesor", añadió Aguilar.

San PEdro georadar 4

Un espacio único

En Campo Spósito ell Grupo Conservacionista ha logrado extraer numerosas piezas de animales prehistóricos que habitaron el territoriode lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Halalron restos de perezosos gigantes, caballos fósiles, mastodontes, un cánido de gran tamaño, tortugas de agua dulce, peces, armadillos gigantes, macrauchenias, dos géneros de ciervos extintos, entre otros hallazgos de gran valorpaleontológico, geolócivo y antropológico.

Lo cierto es que con el georadar los científicos pudieron "ver" y ser testigos de la morfología de aquel viejo cauce de agua. "El canal sale de una barranca lindera, recorre el lugar y vuelve a meterse bajo la misma barranca, donde desaparece bajo seis metros de sedimentos que lo cubren. Tener este nivel de información nos permitirá planear las excavaciones con un alto grado de éxito y optimizar los recursos del museo cada vez que vamos al campo”, precisó.

San Pedro georadar 5

El instrumento de detección empleado en este trabajo llevado a cabo en San Pedro fue un Georadar marca IDS, modelo Opera DUO. El mismo, dotado de una antena con doble frecuencia de 250 MHz - 700 MHz, permitió en un solo barrido, obtener resoluciones de calidad a poca profundidad y, en forma simultánea, a mayor profundidad.

CAUCE DEL RÍO SEGÚN GEORADAR

Katabian y Daniele Cofler indicaron que la empresa viene colaborando desde hace unos años con el museo, poniendo a disposición equipamiento y personal técnico. "En esta oportunidad estamos muy contentos por los resultados logrados en la exploración del yacimiento en' Campo Spósito'. Se realizaron decenas de líneas de prospección sobre el terreno, en diferentes direcciones, ubicando cada una con sus respectivos datos GPS de inicio y finalización. Esto nos permitió realizar un mapeo digital que luego se volcó sobre una imagen aérea del lugar y así se logró tener la silueta del río sobre el terreno real", precisaron los ténicos. Y añadieron: "Los datos obtenidos son muy relevantes para la comprensión de ese sitio y el conocimiento de su morfología permitirá facilitar las tareas de excavación del museo".

Fuente: Agencia DIB