Cañuelas: un muerto, dos detenidos y patrulleros incendiados en enfrentamientos con la policía

Un violento episodio ocurrido el sábado al mediodía en Máximo Paz (Cañuelas) dejó como saldo un hombre asesinado, dos detenidos y graves disturbios.

Incidentes después de un crimen en Máximo Paz, partido de Cañuelas.

Discusiones, amenazas, drogas, tiros y muerte. Un violento episodio ocurrido el sábado al mediodía en la localidad bonaerense de Máximo Paz, en el partido de Cañuelas, dejó como saldo un hombre asesinado -presuntamente por su excuñado-, dos detenidos y graves disturbios que incluyeron la quema de patrulleros.

Según informa El Ciudadano de Cañuelas, el hecho se registró alrededor de las 13 en el barrio El Matadero, sobre la calle San Luis, entre Belgrano y Sarmiento. De acuerdo con fuentes policiales, allí se produjo un enfrentamiento armado entre dos bandas con conflictos previos. En ese contexto resultó gravemente herido Marcelo Andrés Rafful, de 27 años, quien falleció mientras era trasladado al hospital.

Al arribar al lugar, el personal policial fue increpado por vecinos que señalaban que los autores del crimen se encontraban dentro de una vivienda. En medio de la tensión se escucharon nuevas detonaciones. Minutos después se entregaron los sospechosos: Isaac Peralta (23) y Joel Axel Soriano (25), ambos domiciliados en Máximo Paz. Durante el procedimiento, continúa El Ciudadano de Cañuelas, se secuestraron dos armas de fuego: una pistola Bersa calibre .380 con pedido de secuestro activo y una Bersa calibre .40 con la numeración adulterada, además de un cargador y tres municiones calibre .380.

La situación se desbordó cuando familiares y allegados de la víctima intentaron linchar a los detenidos. Un grupo numeroso arrojó piedras y otros elementos contundentes contra los efectivos, destrozó móviles policiales e incendió dos patrulleros -una Toyota Hilux y un Renault Logan-.

Tras los incidentes, los agresores se replegaron a unos 200 metros de la escena. Para contener la situación, las autoridades reforzaron la seguridad con móviles adicionales, distribuidos en Máximo Paz, Alejandro Petión y el centro de Cañuelas, además de reforzar comisarías y desplegar fuerzas especiales.

