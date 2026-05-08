Muerte de Rocío Alvarito: un nuevo testimonio complica la situación de su pareja, el único imputado

Rocío Alvarito murió tras mantener una pelea con su novio, Marcos Ariel García.

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata sumó en las últimas horas un nuevo testimonio clave que podría complicar aún más la situación judicial de Marcos García, el único imputado en la causa en la que la Justicia intenta determinar si se trató de un femicidio. Declaró en la fiscalía un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata que fue uno de los primeros en llegar al lugar del hecho, un departamento en el segundo piso en el cruce de la calle 47 y la diagonal 76. Aseguró que Rocío todavía estaba viva, pero García, que tenía sangre en la ropa, buscaba el celular de su novia y quería irse a trabajar.

El testigo aportó detalles sobre los minutos previos al desenlace fatal y sobre el estado en el que se encontraban tanto Alvarito como García al momento de la intervención. Aseguró que “Rocío estaba respirando con dificultad” y que el imputado “tenía sangre en la ropa”.

“Alterado” De acuerdo a esa declaración, Marcos García se encontraba “alterado” y, mientras la víctima seguía con signos vitales, “buscaba la llave porque se quería ir a trabajar”.

El agente también afirmó que el acusado “estaba buscando el celular de Rocío”, una conducta que ahora quedó bajo análisis de los investigadores, quienes intentan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.

La fiscalía considera que este nuevo testimonio puede resultar determinante para establecer la secuencia de los hechos y reforzar la hipótesis de femicidio que se investiga desde el inicio de la causa. Fuente: Agencia DIB

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