viernes 08 de mayo de 2026
8 de mayo de 2026 - 14:26

Muerte de Rocío Alvarito: un nuevo testimonio complica la situación de su pareja, el único imputado

Un agente llegó al lugar cuando la joven aún vivía y contó que Marcos García, su pareja, solo buscaba el celular de la chica y quería irse a trabajar. La hipótesis sigue siendo femicidio.

Por Agencia DIB
Rocío Alvarito murió tras mantener una pelea con su novio, Marcos Ariel García.&nbsp;

Rocío Alvarito murió tras mantener una pelea con su novio, Marcos Ariel García. 

La investigación por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata sumó en las últimas horas un nuevo testimonio clave que podría complicar aún más la situación judicial de Marcos García, el único imputado en la causa en la que la Justicia intenta determinar si se trató de un femicidio. Declaró en la fiscalía un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata que fue uno de los primeros en llegar al lugar del hecho, un departamento en el segundo piso en el cruce de la calle 47 y la diagonal 76. Aseguró que Rocío todavía estaba viva, pero García, que tenía sangre en la ropa, buscaba el celular de su novia y quería irse a trabajar.

Más noticias
Rocío Alvarito murió en enero de 2026 en La Plata.

La Plata: revelan videos de los instantes previos a la muerte de Rocío Alvarito
La Policía investiga lo ocurrido y realiza las diligencias correspondientes. 

Malvinas Argentinas: una mujer fue asesinada tras intentar proteger de un abusador a su hija de 9 años

El testigo aportó detalles sobre los minutos previos al desenlace fatal y sobre el estado en el que se encontraban tanto Alvarito como García al momento de la intervención. Aseguró que “Rocío estaba respirando con dificultad” y que el imputado “tenía sangre en la ropa”.

“Alterado”

De acuerdo a esa declaración, Marcos García se encontraba “alterado” y, mientras la víctima seguía con signos vitales, “buscaba la llave porque se quería ir a trabajar”.

El agente también afirmó que el acusado “estaba buscando el celular de Rocío”, una conducta que ahora quedó bajo análisis de los investigadores, quienes intentan reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.

La fiscalía considera que este nuevo testimonio puede resultar determinante para establecer la secuencia de los hechos y reforzar la hipótesis de femicidio que se investiga desde el inicio de la causa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La Plata: revelan videos de los instantes previos a la muerte de Rocío Alvarito

Malvinas Argentinas: una mujer fue asesinada tras intentar proteger de un abusador a su hija de 9 años

Lomas de Zamora: encontraron un cadáver dentro de un auto en el estacionamiento de un supermercado

Necochea: madre denuncia que su hija fue violada durante una reunión de jóvenes

La Matanza: desmayaron a un ladrón usando una técnica de Jiu Jitsu y quedó detenido

Un exbasquetbolista que jugó en Bahía Blanca fue condenado en EE.UU. por producir pornografía infantil

Jurado popular halló culpables de homicidio a cuatro miembros de una familia: dos recibirán perpetua

Alejandro Korn: rescataron un caballo tras una denuncia por maltrato animal y tracción a sangre

Tornquist: quitan concesión del buffet del parque provincial a un acusado de abuso sexual

Pablo Grillo: el fiscal pidió elevar a juicio la causa

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una marcha de la CGT antes de que el Congreso aprobara la reforma laboral. 

La justicia volvió a fallar contra el intento de la CGT de frenar la reforma laboral