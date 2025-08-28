Mar del Plata: preventiva para los acusados de asesinar a un albañil y herir de gravedad a su hijo

Matheo Bonifacio Sánchez, el albañil asesinado el 21 de julio en Mar del Plata. Diario La Capital

La Justicia dictó la prisión preventiva para los dos acusados de asesinar a tiros a un albañil y lesionar gravemente a su hijo, quien sobrevivió pero sufre como secuela una parálisis. Así, Lucas Santiago “El Tucumano” Jerez (33) y Alan Díaz (26) permanecerán detenidos por el crimen de Matheo Bonifacio Sánchez (63), ocurrido el lunes 21 de julio en el barrio Juramento de Mar del Plata, y a disposición de la titular de la Unidad de Instrucción Fiscal Nº 4, María Constanza Mandagarán.

De acuerdo con el diario La Capital de Mar del Plata, según la reconstrucción judicial, todo comenzó cuando dos hombres arribaron en una motocicleta a la calle Don Orione al 2300, y uno de ellos se dirigió a una vivienda ubicada en la parte trasera de dicho domicilio. Al ingresar por la fuerza rompió un vidrio y acomodó unos artículos para robar, pero de pronto se topó con Sánchez, que vivía en el inmueble del sector delantero. En ese contexto, se habría producido un forcejeo en el que la víctima, primero, y luego su hijo, que acudió en su ayuda, fueron baleados.

El albañil murió poco después en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que el joven quedó internado con graves secuelas como consecuencia de las lesiones sufridas. El agresor escapó hasta la calle, donde lo esperaba su cómplice en una moto, en la que ambos huyeron. Parte de esa secuencia quedó registrada en un video que tomó una cámara de seguridad y sirvió a los investigadores para establecer una línea de trabajo.

Díaz fue finalmente detenido el viernes 25 de julio en un procedimiento policial que se llevó a cabo en el barrio Nuevo Golf, en la casa de una amiga en la que se había escondido. Se negó a declarar como imputado del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en ocasión de robo en concurso ideal con robo triplemente agravado por uso de arma, efracción y heridas graves”.

El domingo, la fiscal Mandagarán autorizó a los medios la difusión de la fotografía y la identidad del otro hombre buscado, al que además considera como el autor material de los ataques: Lucas Santiago “El Tucumano” Jerez (33). El resultado fue rápido: poco antes de que se cumpliera una semana del hecho, el prófugo cayó detenido en la villa Vértiz. A igual que Díaz, se negó a declarar. (DIB) GML

