martes 21 de octubre de 2025
21 de octubre de 2025 - 19:52

Mar del Plata: nuevo detenido por un robo estilo "boquetero"

Se estima que el botín del hecho, ocurrido en septiembre, fue de 18 mil dólares y 4 millones de pesos.

Por Agencia DIB
Algunos de los materiales de los boqueteros secuestrados por la Policía Bonaerense.

Otro de los sospechosos de haber integrado la banda “boquetera” que en septiembre pasado robó un edificio de oficinas en la avenida Juan B. Justo al 100, en Mar del Plata, fue detenido en las últimas horas. Mientras tanto, según los investigadores, el monto sustraído asciende a 18 mil dólares, 4 millones de pesos y 26 cheques, además de otros elementos de valor.

En poder del nuevo acusado se secuestraron diversos objetos de interés para la causa, y la policía intenta localizar ahora al menos a tres integrantes más del grupo que habría cometido una seguidilla de robos similares el mes pasado.

Madrugada de domingo

El hecho principal ocurrió el domingo 14 de septiembre a la madrugada, cuando al menos cuatro delincuentes ingresaron al edificio ubicado sobre Juan B. Justo al 100 y saquearon varias oficinas en distintos pisos. En los días siguientes se registraron otros dos casos con el mismo modus operandi en distintos puntos de la ciudad, y el fiscal actuante Fernando Berlingeri no descarta que todos los hechos estén vinculados.

Aunque todavía no existen pruebas concluyentes, los investigadores presumen que se trata de la misma banda que actuó en diferentes zonas de Mar del Plata durante ese fin de semana largo.

En ese contexto, tanto Berlingeri como su par Mariano Moyano dispusieron que la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizara diversas diligencias para identificar a los autores. Así, el lunes se entregó en Tribunales uno de los presuntos ladrones, de 43 años, quien —aconsejado por su abogado Wenceslao Méndez— negó los cargos, pero igualmente quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Por su parte, el nuevo detenido deberá declarar este miércoles ante el fiscal.

