Mar del Plata: mantuvo encerrada a su expareja más de un día y golpeó a su nuevo novio

Detenido por privar de la libertad a su mujer en Mar del Plata, Mar del Plata

Un hombre de 31 años mantuvo encerrada a su expareja por más de 24 horas y golpeó a su nuevo novio en Mar del Plata.

De acuerdo con el diario La Capital, los hechos ocurrieron durante la jornada del domingo, y en horas de la madrugada de este lunes fue aprehendido el agresor, al presentarse la policía en un inmueble de Castelli al 8300, advertida por el llamado de una vecina.

Al arribar, personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría 12ª se entrevistó con la mujer de 35 años, quien denunció que el hombre la había retenido contra su voluntad en el domicilio de sus padres. Además, dijo que había golpeado a su nuevo novio.

Notificado de lo ocurrido, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layus avaló las actuaciones policiales tras la aprehensión del agresor y ordenó la formación de una causa por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, violación de domicilio y lesiones graves”.

Detenido en Mar del Plata El imputado quedó alojado en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán y, tras asesorarse con miembros de la Defensoría Oficial, se negó a declarar en Tribunales. (DIB)

