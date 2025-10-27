lunes 27 de octubre de 2025
27 de octubre de 2025 - 19:46

Mar del Plata: mantuvo encerrada a su expareja más de un día y golpeó a su nuevo novio

Los hechos ocurrieron durante el domingo en un inmueble de Mar del Plata. Este lunes el agresor fue aprehendido.

Por Agencia DIB
Detenido por privar de la libertad a su mujer en Mar del Plata,

Detenido por privar de la libertad a su mujer en Mar del Plata,

Mar del Plata

Un hombre de 31 años mantuvo encerrada a su expareja por más de 24 horas y golpeó a su nuevo novio en Mar del Plata.

Más noticias
Detenido por intentar asfixiar a su pareja en Mar del Plata.

Mar del Plata: intentó asfixiar a su pareja, la hija de la mujer llamó a la policía y lo detuvieron
El hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata, perteneciente a Camioneros.

Mar del Plata: Camioneros dice que la estafa en hotel del gremio alcanzó los US$ 10 millones

De acuerdo con el diario La Capital, los hechos ocurrieron durante la jornada del domingo, y en horas de la madrugada de este lunes fue aprehendido el agresor, al presentarse la policía en un inmueble de Castelli al 8300, advertida por el llamado de una vecina.

Al arribar, personal del Comando de Patrullas y de la Comisaría 12ª se entrevistó con la mujer de 35 años, quien denunció que el hombre la había retenido contra su voluntad en el domicilio de sus padres. Además, dijo que había golpeado a su nuevo novio.

Notificado de lo ocurrido, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layus avaló las actuaciones policiales tras la aprehensión del agresor y ordenó la formación de una causa por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada, violación de domicilio y lesiones graves”.

Detenido en Mar del Plata

El imputado quedó alojado en la Unidad Penitenciaria N° 44 de Batán y, tras asesorarse con miembros de la Defensoría Oficial, se negó a declarar en Tribunales. (DIB)

Temas
Ver más

Mar del Plata: intentó asfixiar a su pareja, la hija de la mujer llamó a la policía y lo detuvieron

Mar del Plata: Camioneros dice que la estafa en hotel del gremio alcanzó los US$ 10 millones

Mar del Plata: diseñan plantillas para que ciegos y disminuidos visuales tengan garantizado su derecho al voto secreto

Mar del Plata: nuevo detenido por un robo estilo "boquetero"

Mar del Plata: el estadio José María Minella pasará a manos del concesionario el 5 de noviembre

La historia de dos bonaerenses a las que una mamografía les salvó la vida

Violencia en una escuela de Mar del Plata: una alumna de primaria atacó a golpes a la directora

Cierre de IDEA: duros reclamos cruzados del gobierno y los empresarios

Crímenes de lesa humanidad: solicitan ampliar acusación contra un expolicía y Jorge Bergés

Procesamientos por ingresar drogas a la cárcel con certificados de embarazo truchos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ingreso de droga al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Procesamientos por ingresar drogas a la cárcel con certificados de embarazo truchos

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Juicio por crímenes de lesa humanidad en la Comisaría Quinta de La Plata.

Crímenes de lesa humanidad: solicitan ampliar acusación contra un expolicía y Jorge Bergés

Por  Agencia DIB