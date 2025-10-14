martes 14 de octubre de 2025
14 de octubre de 2025 - 19:38

Mar del Plata: confirman elevación a juicio de causa contra el exjefe de la Departamental

Está acusado de haber encabezado en Mar del Plata una estructura ilícita dedicada al encubrimiento de delitos, recaudación irregular y abuso de autoridad.

Por Agencia DIB
El comisario José Luis Segovia, rumbo a su declaración, en Mar del Plata.

El comisario José Luis Segovia, rumbo a su declaración, en Mar del Plata.

0223

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó la elevación a juicio de la causa contra el exjefe de la Policía Departamental, José Luis Segovia, acusado de haber encabezado una estructura ilícita dentro de la fuerza dedicada al encubrimiento de delitos, recaudación irregular y abuso de autoridad.

Más noticias
María Eugenia Talerico. 

Talerico y López Murphy vuelven a Mar del Plata para hablar de desarrollo y visión política
Rosana Back, la paracaidista, era Ayudante Terapéutica.

Muerte de la paracaidista: la Justicia imputó al instructor por homicidio culposo

La Cámara rechazó los planteos de nulidad y de falta de acción presentados por la defensa y consideró que “existe un cuadro de sospecha debidamente fundado que justifica la apertura del debate oral” y que los agravios defensivos “no logran desvirtuar la solidez argumental del fallo de elevación”, cita el diario La Capital.

De acuerdo con la acusación, Segovia habría actuado como jefe de una asociación ilícita integrada por policías y civiles que encubrían delitos, protegían actividades financieras informales y cobraban dinero a prestamistas o comerciantes a cambio de “protección”.

José Luis Segovia a juicio

Como informó agencia DIB, la causa que involucra a Segovia derivó de tres expedientes judiciales anteriores. El primero de ellos investigaba el robo sufrido a mediados de diciembre de 2020 por una pareja de jubilados en el edificio Cabo Corrientes.

El segundo expediente es el que investiga a la “Banda del Millón”, un grupo de delincuentes que se hicieron de un millón de dólares y varios millones de pesos en 2022, también al robar en departamentos de Mar del Plata. Y la tercera investigación, que sirvió de plataforma para la actual causa, es la que tuvo por víctima de secuestro y extorsión a Marcelo Juárez, el acusado de cometer el robo en Cabo Corrientes.

De esas tres causas surgió la información sobre los dineros recaudados entre “arbolitos” y la manipulación de investigaciones en la DDI cuando Segovia era el jefe. (DIB)

Temas
Ver más

Talerico y López Murphy vuelven a Mar del Plata para hablar de desarrollo y visión política

Muerte de la paracaidista: la Justicia imputó al instructor por homicidio culposo

Talento marplatense: dos jóvenes detrás de la app que sedujo a OpenAI

Milei no participará del Coloquio de IDEA en Mar del Plata: Adorni irá en su lugar

Axel Kicillof, presente en la apertura de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025

Solana Sierra, la marplatense que es la gran esperanza del tenis argentino

Fin de semana largo: más turistas pero estadías acortadas y menor gasto

Asesinan a balazos en México un modelo y cantante marplatense

Mar del Plata recibe a más de 30.000 finalistas de los Juegos Bonaerenses

Enojado, Francos insultó y le hizo "fuck you" a un vecino que lo cuestionó en Mar del Plata

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rosana Back, la paracaidista, era Ayudante Terapéutica.

Muerte de la paracaidista: la Justicia imputó al instructor por homicidio culposo

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La mamografía estará indicada desde ahora a partir de los 40 años en pacientes bonaerenses. 

Prevención del cáncer de mama: el gobierno bonaerense comenzará a indicar la mamografía a los 40 años

Por  Ana Roche