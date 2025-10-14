Mar del Plata: confirman elevación a juicio de causa contra el exjefe de la Departamental

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó la elevación a juicio de la causa contra el exjefe de la Policía Departamental, José Luis Segovia, acusado de haber encabezado una estructura ilícita dentro de la fuerza dedicada al encubrimiento de delitos, recaudación irregular y abuso de autoridad.
La Cámara rechazó los planteos de nulidad y de falta de acción presentados por la defensa y consideró que “existe un cuadro de sospecha debidamente fundado que justifica la apertura del debate oral” y que los agravios defensivos “no logran desvirtuar la solidez argumental del fallo de elevación”, cita el diario La Capital.
De acuerdo con la acusación, Segovia habría actuado como jefe de una asociación ilícita integrada por policías y civiles que encubrían delitos, protegían actividades financieras informales y cobraban dinero a prestamistas o comerciantes a cambio de “protección”.
José Luis Segovia a juicio
Como informó agencia DIB, la causa que involucra a Segovia derivó de tres expedientes judiciales anteriores. El primero de ellos investigaba el robo sufrido a mediados de diciembre de 2020 por una pareja de jubilados en el edificio Cabo Corrientes.
El segundo expediente es el que investiga a la “Banda del Millón”, un grupo de delincuentes que se hicieron de un millón de dólares y varios millones de pesos en 2022, también al robar en departamentos de Mar del Plata. Y la tercera investigación, que sirvió de plataforma para la actual causa, es la que tuvo por víctima de secuestro y extorsión a Marcelo Juárez, el acusado de cometer el robo en Cabo Corrientes.
De esas tres causas surgió la información sobre los dineros recaudados entre “arbolitos” y la manipulación de investigaciones en la DDI cuando Segovia era el jefe. (DIB)