Mar del Plata: confirman elevación a juicio de causa contra el exjefe de la Departamental

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata confirmó la elevación a juicio de la causa contra el exjefe de la Policía Departamental, José Luis Segovia , acusado de haber encabezado una estructura ilícita dentro de la fuerza dedicada al encubrimiento de delitos, recaudación irregular y abuso de autoridad.

La Cámara rechazó los planteos de nulidad y de falta de acción presentados por la defensa y consideró que “existe un cuadro de sospecha debidamente fundado que justifica la apertura del debate oral” y que los agravios defensivos “no logran desvirtuar la solidez argumental del fallo de elevación”, cita el diario La Capital .

De acuerdo con la acusación, Segovia habría actuado como jefe de una asociación ilícita integrada por policías y civiles que encubrían delitos, protegían actividades financieras informales y cobraban dinero a prestamistas o comerciantes a cambio de “protección”.

Como informó agencia DIB , la causa que involucra a Segovia derivó de tres expedientes judiciales anteriores. El primero de ellos investigaba el robo sufrido a mediados de diciembre de 2020 por una pareja de jubilados en el edificio Cabo Corrientes.

El segundo expediente es el que investiga a la “Banda del Millón”, un grupo de delincuentes que se hicieron de un millón de dólares y varios millones de pesos en 2022, también al robar en departamentos de Mar del Plata. Y la tercera investigación, que sirvió de plataforma para la actual causa, es la que tuvo por víctima de secuestro y extorsión a Marcelo Juárez, el acusado de cometer el robo en Cabo Corrientes.

De esas tres causas surgió la información sobre los dineros recaudados entre “arbolitos” y la manipulación de investigaciones en la DDI cuando Segovia era el jefe. (DIB)