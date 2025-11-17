Makintach frente al veredicto: el jury decide si la destituye por el documental de Maradona

El futuro de la jueza Julieta Makintach tendrá definición este martes cuando el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense dé a conocer el veredicto del proceso disciplinario en su contra, iniciado a partir del escándalo por su participación en un proyecto documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona . La audiencia se realizará a partir de las 10 en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia, en La Plata .

Se suspendió la audiencia del jury contra Makintach por una gotera que causó un corte de luz

Suspendida desde hace meses, apartada también de su cátedra en la Universidad Austral y afrontando una causa penal en San Isidro, Makintach llega al jury con una renuncia presentada ante el gobernador Axel Kicillof que aún no fue respondida. Sin embargo, su postura pública ya es contundente: “A la Justicia no quiero volver más”, afirmó en su descargo final.

El proceso, que no es penal sino disciplinario, contempla cuatro escenarios posibles: su destitución del cargo; su absolución, con lo cual podría retomar funciones; la imposición de una sanción menor; o la continuidad de la suspensión provisional que pesa sobre ella. La definición estará a cargo de un cuerpo integrado por cinco legisladores-abogados -Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Raúl Vargas, Abigail Gómez, Maite Alvado y Guillermo Castello- y cinco conjueces provenientes de distintos departamentos judiciales de la provincia.

Makintach llegó al centro de la tormenta cuando se difundieron imágenes de un documental titulado “Justicia Divina”. Allí se la veía conduciendo hasta los tribunales de San Isidro, ofreciendo una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias del juicio por la muerte de Maradona. La difusión del tráiler, a fines de mayo, llevó a la anulación del debate oral, que deberá reanudarse el próximo 17 de marzo ante un nuevo tribunal.

La fiscalía pidió la destitución

Durante las audiencias del jury, la fiscal general de Necochea Analía Duarte -en representación de la Procuración bonaerense- pidió la destitución y la inhabilitación de por vida. Sostuvo que la magistrada “mintió, presionó, manipuló y abusó del poder”, y que utilizó recursos del Estado “para un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”. Aseguró además que todos los extremos de la acusación quedaron “probados”.

El Colegio de Abogados de San Isidro, que también interviene como acusador, fue igualmente categórico. Su titular, Guillermo Sagués, acusó a la jueza de mentir “ante sus pares y ante este jurado” y de haber calificado como delincuentes a los integrantes del Tribunal Oral N° 3 para justificar su accionar. Otro de los abogados acusadores, Rodolfo Baqué, fue más allá: “Un juez que pierde la confianza de su cliente -el pueblo- debe ser destituido”.

Los testigos

La lista de testigos que pasaron por el jury incluyó a protagonistas centrales del juicio de Maradona: el abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas; el fiscal Patricio Ferrari; el abogado Fernando Burlando; el juez Maximiliano Savarino, quien la acusó de ser “manipuladora y mentirosa”; y Gianinna Maradona, quien afirmó que Makintach le negó la existencia del documental en una breve comunicación telefónica.

La defensa, integrada por los abogados Darío Saldaño, Nicolás Urrutia y Juan Martín Cerolini, rechazó todas las imputaciones. Argumentó que no se probó ninguna irregularidad y que las tomas filmadas durante el juicio fueron autorizadas por el tribunal. “Todos sabían de la filmación. Hasta sus propios compañeros”, insistió Saldaño. También calificaron como “técnicamente pobre” la acusación presentada por la Procuración.

En su cierre, la jueza habló entre lágrimas. Aseguró que nunca quiso ser “actriz ni mediática”, que no pretendió obtener rédito económico y que confió de buena fe en su amiga María Lía Vidal Alemán, señalada como una de las impulsoras del documental junto con el guionista Juan Manuel D’Emilio. “Estoy arrepentida. Ojalá nunca hubiera dicho que sí”, expresó.

Mientras tanto, el nuevo juicio por la muerte del “Diez” ya tiene fecha: comenzará el 17 de marzo de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. La decisión que se conozca este martes en La Plata no solo marcará la suerte de Makintach dentro del Poder Judicial, sino también el cierre de un capítulo que reconfiguró uno de los procesos más sensibles de los últimos años.