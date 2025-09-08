Luján: detuvieron a un hombre que regenteaba un prostíbulo y tenía pedido de captura activa

Un hombre quedó detenido por prostitución ajena, tras permanecer con pedido de captura por más de diez años.

Un hombre de 61 años con pedido de captura activa - estuvo prófugo más de diez años - por liderar un prostíbulo fue detenido en el partido bonaerense de Luján. Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó a partir de una denuncia anónima radicada al 911, que alertaba sobre un prostíbulo ubicado en la calle Suipacha al 800, barrio porteño de Monserrat, bajo la fachada de un “bar-pool”.

Las autoridades allanaron el inmueble y encontraron a varias mujeres en el lugar, algunas de ellas extranjeras, sin documentación. De acuerdo al testimonio de las víctimas, el modus operandi funcionaba a través de un “sistema de copas” en el que los clientes abonaban bebidas a las damnificadas con el objetivo de mantener una cita privada, mientras que el establecimiento se quedaba con un 50% del negocio.

El encargado del bar quedó imputado por el delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas”.

El implicado permaneció prófugo durante 12 años y el magistrado interviniente lo declaró en estado de rebeldía, pero el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 convocó a la Policía Federal para que efectúe tareas de campo para dar con el paradero del sospechoso.

Los uniformados corroboraron que el supuesto proxeneta residía en una vivienda de la localidad bonaerense de Jáuregui, Luján, donde montaron un operativo discreto de vigilancia, concretaron el arresto en la calle Centenario al 500, lo identificaron y la jueza María Eugenia Capuchetti formuló cargos por “trata de personas en la modalidad de explotación sexual”. (DIB) ACR

