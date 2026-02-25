Aerolíneas Argentinas anunció que cerró 2025 con un superávit superior a los US$ 110 millones

Aerolíneas Argentinas finalizó el año 2025 sin recibir un solo peso del Estado Nacional y con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares , casi el doble de los 56,6 millones de dólares obtenidos en el ejercicio 2024 . Según se informó en un comunicado, esto es la primera vez que ocurre “desde que la compañía fue reestatizada en 2008” .

De este modo, “con una facturación total por encima de los 2.220 millones de dólares , el 2025 se posicionó como el segundo año consecutivo de superávit, un hecho inédito en la historia reciente de la compañía”.

Entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas registró una pérdida operativa promedio de 400 millones de dólares anuales a nivel EBIT. Desde su reestatización, la empresa demandó al Estado más de 8.000 millones de dólares en transferencias directas.

Se destacó que “ desde el punto de vista operativo, la compañía voló igual cantidad de horas a las de 2024 , con un factor de ocupación del 83% sobre un promedio de 300 vuelos diarios, en los que viajaron 35.016 pasajeros por día”. Mientras tanto, “el total de pasajeros transportados durante 2025 alcanzó los 12.781.016” .

Así, “la confiabilidad de la operación se reflejó en un factor de cumplimiento del 99,4%, lo que se tradujo en una valoración positiva de la calidad y confiabilidad del servicio por parte de los clientes reflejado en un NPS (Net Promoter Score) de 55 puntos”.

Reducción de deudas

Aerolíneas resaltó que redujo su deuda bancaria y financiera en un 41% -de 341,9 a 207,4 millones de dólares entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025- “como parte de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas”.

“Gracias a estas y otras medidas de reducción de costos, la compañía anunció la incorporación de 18 nuevas aeronaves para fortalecer y modernizar su flota, en un camino orientado a impulsar la eficiencia y la rentabilidad de sus operaciones”. En este proceso, para el cual ya se están buscando oferentes, “se prevé la incorporación de cuatro Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10, cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8”.

Compromiso

Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, afirmó que “este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad. Aerolíneas Argentinas demostró que puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías de la industria, reafirmando su compromiso indeclinable con la seguridad operacional y la calidad de su servicio”.

El resultado correspondiente a 2025 se encuentra actualmente en proceso de validación por la consultora KPMG, que ya certificó los estados contables del ejercicio 2024. Este proceso culminará con la aprobación del balance 2025 por parte del Directorio de la compañía hacia la mitad del corriente año.

Fuente: Agencia DIB