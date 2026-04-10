La Plata: detuvieron a una abogada trucha por estafas e intimaciones

La imputada tenía un supuesto título de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Una mujer de 25 años fue arrestada en La Plata acusada de “ estafa , falsificación de sellos, ejercicio ilegal de la abogacía y usurpación de título” , tras la denuncia presentada por una damnificada.

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La joven, identificada como Noelia Rajoy , se hacía pasar por empleada del poder judicial bonaerense y poseía un título, supuestamente emitido por la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) , para llevar a cabo distintos delitos relativos a esa actividad.

La investigación se inició a mediados del año pasado cuando Rajoy fue denunciada por B.B. La acusó de haber organizado de manera engañosa una convocatoria en la que ofrecía cargos en el poder judicial de la Provincia . También, un falso llamado a examen para el ingreso al Poder Judicial Bonaerense , donde se presentó como empleada judicial y abogada.

En consecuencia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso la realización de tareas investigativas y en septiembre de 2025 secuestró en la vivienda de la acusada, ubicada en la localidad de Olmos , distintos materiales de interés para la causa, además de haber comprobado que la imputada no aparecía en el registro oficial de graduados de la UNLP, que figura en Internet .

Intimaciones

También se estableció que la mujer había creado una dirección falsa de correo electrónico con el logo de la AFIP. A través de éste envió diferentes intimaciones por supuestas deudas a A. M. H. (56), el padre de su novio, quien había cobrado un premio cuando se jubiló. Mientras simulaba ser abogada, le fue requiriendo varias sumas de dinero para cancelar distintas intimaciones, ascendiendo a un total de 31 millones de pesos.

La causa está a cargo de la UFI Número 11, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, con intervención del Juzgado de Garantías Número 1 de La Plata, de Guillermo Atencio.

Fuente: Agencia DIB