martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 17:24

La Plata: asaltaron y maniataron a un hombre de 79 años en su casa y se llevaron billetes falsos

La víctima fue sorprendida mientras dormía, pero como había sido estafado, les entregó dinero sin valor.

Por Agencia DIB
El hombre de 79 años fue atacado en su casa de Los Hornos.&nbsp;

El hombre de 79 años fue atacado en su casa de Los Hornos. 

Un hombre de 79 años fue asaltado durante la madrugada en la localidad de Lisandro Olmos, mientras descansaba, por ladrones que ingresaron a su casa ubicada en la calle 171 y 46.

Más noticias
El Teatro Argentino de La Plata.

La Plata: encuentran a una joven sin vida en el Teatro Argentino y presumen un suicidio
Jugador del seleccionado de hockey volcó esta tarde en La Plata.

Jugadores de la selección masculina de hockey protagonizaron un vuelco en La Plata

El hombre estaba durmiendo, escuchó ruidos, se levantó y se topó con al menos tres ladrones que lo tiraron al suelo y lo ataron de pies y manos, con un pañuelo en la boca. En esas circunstancias, los delincuentes lo obligaron a entregar una suma de dinero en efectivo, al tiempo que se llevaron objetos de valor.

Embed

Una vez que los sujetos se fueron, el hombre pudo hacer la denuncia y ser asistido. En declaraciones a medios platenses, uno de sus hijos expresó que parte del dinero sustraído eran billetes falsos, ya que el hombre había sido estafado con anterioridad. Además, precisó que actuaron con total naturalidad: estacionaron en la puerta de la casa sin tener registro de la presencia de cámaras de seguridad.

A partir de las imágenes de esos dispositivos, los malvivientes podrían llegar a ser reconocidos y apresados.

Temas
Ver más

La Plata: encuentran a una joven sin vida en el Teatro Argentino y presumen un suicidio

Jugadores de la selección masculina de hockey protagonizaron un vuelco en La Plata

"Violación de los deberes de funcionario público": excombatientes denuncian penalmente a Javier Milei

Detienen a un hombre en una iglesia de La Plata que intentó matar a un pastor

La provincia se planta en Primera: once bonaerenses y un mismo desafío

Borcegos para los brigadistas: platenses buscan trasladar 260 cajas a la Patagonia

El joven que volcó con un cuatriciclo en Villa Gesell fue trasladado a La Plata

Una joven de 24 años murió tras caer de un puente peatonal en La Plata

Bahía Blanca: una mujer denunció que el padre de su bebé lo tiró al suelo "para matarlo"

Zárate: quién es la expareja del hombre asesinado y por qué podría tener relación con el crimen

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El choque en Chivilcoy dejó dos muertes más en la Ruta 5.

Chivilcoy: madre e hijo murieron en otro mortal choque entre un auto y dos camiones en la Ruta 5

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Hospital Intersonal General Dr. José Penna de Bahía Blanca. 

Bahía Blanca: una mujer denunció que el padre de su bebé lo tiró al suelo "para matarlo"