La Plata: asaltaron y maniataron a un hombre de 79 años en su casa y se llevaron billetes falsos

El hombre de 79 años fue atacado en su casa de Los Hornos.

Un hombre de 79 años fue asaltado durante la madrugada en la localidad de Lisandro Olmos, mientras descansaba, por ladrones que ingresaron a su casa ubicada en la calle 171 y 46.

El hombre estaba durmiendo, escuchó ruidos, se levantó y se topó con al menos tres ladrones que lo tiraron al suelo y lo ataron de pies y manos, con un pañuelo en la boca. En esas circunstancias, los delincuentes lo obligaron a entregar una suma de dinero en efectivo, al tiempo que se llevaron objetos de valor.

Embed Una vez que los sujetos se fueron, el hombre pudo hacer la denuncia y ser asistido. En declaraciones a medios platenses, uno de sus hijos expresó que parte del dinero sustraído eran billetes falsos, ya que el hombre había sido estafado con anterioridad. Además, precisó que actuaron con total naturalidad: estacionaron en la puerta de la casa sin tener registro de la presencia de cámaras de seguridad.

A partir de las imágenes de esos dispositivos, los malvivientes podrían llegar a ser reconocidos y apresados.

Para compartir en redes







