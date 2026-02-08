La Matanza: asesinaron a un ex futbolista del Ascenso en una pelea callejera

El crimen de Lucas Ignacio Pires, exdelantero de Almirante Brown, se produjo en la localidad bonaerense de Rafael Castillo.

El crimen y la violencia volvió a golpear de lleno al fútbol del Ascenso y a la comunidad de La Matanza . Lucas Ignacio Pires, exdelantero de Almirante Brown , fue asesinado de manera brutal en la localidad bonaerense de Rafael Castillo , tras una pelea callejera que terminó de la peor manera: recibió un profundo corte en el antebrazo derecho con el filo de una botella rota que le provocó la muerte.

El violento episodio ocurrió el viernes a la noche en la esquina de las calles Raulíes y Alagón, donde, según los primeros indicios, se desató una discusión entre personas que se conocían desde hace años. Fuentes policiales confirmaron que ya quedó descartada la hipótesis de un intento de robo y que la principal línea de investigación apunta a una pelea intrafamiliar.

De acuerdo con el testimonio de vecinos y testigos, el enfrentamiento fue escalando hasta que uno de los involucrados atacó a Pires con una botella rota, provocándole una herida gravísima. El corte afectó una arteria y generó una pérdida de sangre imposible de detener.

Tras el ataque, familiares y vecinos trasladaron de urgencia al exfutbolista al Hospital Presidente Néstor Kirchner, donde ingresó en estado crítico. Minutos más tarde, los médicos confirmaron su fallecimiento, pese a los esfuerzos por salvarle la vida. La lesión resultó letal.

Buscan a un hermano del futbolista

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza. La principal hipótesis es que el homicidio se produjo en el marco de una pelea entre hermanos.

Marcos, uno de los hermanos de la víctima, fue señalado como el principal sospechoso y es intensamente buscado por la Policía: permanece prófugo.

Efectivos de la comisaría 2ª Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, realizaron y continúan realizando operativos en la zona para dar con el acusado. Además, la Justicia analiza una filmación de una cámara de seguridad que habría registrado el momento del ataque y podría resultar clave para la causa.

Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, aún no están claros los motivos que desencadenaron la pelea. Vecinos de la zona mencionaron conflictos previos entre los hermanos y problemas vinculados a consumos problemáticos, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente y forma parte de la investigación en curso.

Dolor en el fútbol del Ascenso

La noticia generó un profundo impacto en el mundo del Ascenso y, especialmente, en Almirante Brown, club con el que Lucas Pires estuvo ligado durante la temporada 2015/2016. El delantero disputó ocho partidos con la camiseta aurinegra en la Primera B y marcó un gol frente a Brown de Adrogué.

A través de sus redes sociales, el club expresó su pesar: “El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”. El mensaje estuvo acompañado por una imagen del futbolista en blanco y negro, con la camiseta de la Fragata.

Las redes también se llenaron de despedidas. Un excompañero escribió: “Tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él y era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como él solo. Que en paz descanses, Luquitas. Mi más sentido pésame a la familia”.

El apellido Pires está fuertemente vinculado a Almirante Brown: Omar, otro de sus hermanos y actual volante de Deportivo Español, también jugó en el club, al igual que varios primos. Fuente: Agencia DIB