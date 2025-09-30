Polémica en Bahía Blanca: la mejor promedio de la UNS recibió su diploma con una bandera de Palestina

La polémica por las intervenciones de estudiantes universitarios en casas de altos estudios de todo el país en contra del Estado de Israel llegó a Bahía Blanca , con el izamiento de una bandera palestina en un mástil de la Universidad Nacional del Sur ( UNS ) y el uso de ese símbolo por parte de la joven mejor promedio en la colación de grado .

Bahía Blanca: advierten sobre las islas de calor urbanas y sus efectos en la salud y el ambiente

Como destaca La Nueva , en un video registrado el pasado viernes y que empezó a circular en las redes se ve a Clara Aldea , licenciada en Filosofía con 9,88 de promedio , cuando sube a recibir su diploma de manos del decano de Humanidades, Diego Poggiese , y despliega una bandera palestina .

Mientras tanto este lunes hubo intervenciones de grupos de izquierda en varias casas de altos estudios sobre este conflicto. En la UNS, por caso, el grupo Tesis XI izó una bandera palestina en el mástil de la principal sede de la universidad más importante de la región.

Asimismo, pintaron consignas como “Del río hasta el mar”, que alude a la creación de un Estado palestino en el territorio hoy gobernado por Israel. Y sostuvieron que el intendente bahiense Federico Susbielles “apoya el genocidio en Gaza” por haber recibido, días atrás, al embajador israelí en nuestra ciudad.

“Callar es complicidad”

Lucas Cuenca, secretario de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes de Humanidades de la UNS, declaró que la intervención del lunes buscó cuestionar “el rol de las conducciones estudiantiles que no se han pronunciado por la cuestión palestina. Mientras (Benjamín) Netanyahu es abucheado en la ONU, mientras organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, incluidas las israelíes, denuncian un régimen de apartheid, hambruna y genocidio, el movimiento estudiantil de nuestro país no puede quedar en silencio. Hoy callar es complicidad”.

Estas acciones se dan también en el marco de una controversia nacional por los recientes cánticos antisemitas de un grupo de estudiantes en su viaje de egresados. “Hoy quemamos judíos”, gritaban a coro los alumnos de la Escuela Humanos, de la localidad bonaerense de Canning.

El hecho llevó a que el Gobierno nacional, mediante su ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, presentara una denuncia judicial contra la escuela y la empresa de turismo. (DIB)