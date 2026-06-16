Incautan más 2.000 álbumes del Mundial que entraron de contrabando desde Brasil

En el marco de un operativo monitoreado por el Ministerio de Seguridad Nacional , agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron 2.200 álbumes de figuritas oficiales de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 que carecían de toda documentación respaldatoria que acredite su legal tenencia e ingreso al país.

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En vísperas del torneo de fútbol, la altísima demanda de figuritas favoreció la aparición, según informaron las fuerzas de seguridad, de canales informales de abastecimiento y comercialización . De ese modo, se detectó el ingreso irregular de álbumes de origen brasileño sin la correspondiente documentación aduanera que acreditara su legal importación al territorio nacional.

La causa se originó a fines de mayo, cuando personal del Departamento Delitos Fiscales de esta Institución se encontraba realizando recorridas preventivas y controles de mercadería en tránsito sobre la Avenida Suárez al 2700 en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, los efectivos observaron la circulación de dos vehículos que transportaban numerosos bultos, motivo por el cual procedieron a interceptarlos para efectuar las verificaciones correspondientes.

Al inspeccionar la carga transportada, se encontraron una gran cantidad de álbumes de figuritas de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 identificados con la inscripción “PANINI” de origen brasileño, cuyos propietarios no pudieron acreditar documentalmente su legal ingreso ni tenencia en el territorio nacional.

De ese modo el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°8 dispuso que la mercadería sea verificada y contabilizada por verificadores de la Agencia Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El conteo dio un total de 2.200 álbumes, que fueron secuestrados. La mercadería tiene un valor que ronda los 100 millones de pesos.

En el depósito

Posteriormente, como resultado de dicho operativo, la Justicia libró un allanamiento en un depósito en la localidad bonaerense de Lanús y una orden de presentación a un comercio de encomiendas en la Ciudad de Buenos Aires. En Lanús se constató la existencia de un depósito de grandes dimensiones destinado al acopio y posterior distribución de mercaderías de diversos rubros.

Durante los procedimientos un hombre fue notificado de la causa y se secuestraron 1.500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, 7 notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de dvd, 60 equipos de gamepad, 20 aspiradores, 20 pistolas de hidrogel y demás elementos de interés. Toda la mercadería secuestrada posee un valor aproximado de 98 millones de pesos.

Los detenidos junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero.

Fuente: Agencia DIB