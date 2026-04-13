Horror: encontraron una beba muerta en la Facultad de Arquitectura de la UNLP

El comienzo de semana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ) se vio conmocionado por un terrible hallazgo: obreros que traban en la ampliación edilicia de la institución encontraron un bebé muerto entre los escombros.

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Según publicó El Día, en la facultad, ubicada en 117 y 47, en la zona del Paseo del Bosque de la capital provincial, se desplegó un amplio operativo policial, con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de pruebas posible para determinar lo ocurrido.

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, al lado del cuerpo estaba la libreta de nacimiento, un dato clave que permitió avanzar en la identificación: era una niña y tendría dos meses. Se cree, además, que habría sido abandonada durante el fin de semana y podría haber estado con vida en ese momento. La autopsia será determinante para establecer con precisión data y causales de muerte.

Con esta información, la Policía vinculó el caso a la búsqueda de una mujer que había sido denunciada como desaparecida, luego de haber asistido con su pareja al Hospital de Niños de La Plata para una consulta médica.

En las últimas horas, los agentes dieron con la mujer y todo indica que es la madre de la nena hallada sin vida. Antes de ser localizada, había sido vista en un colectivo de la línea 506. Según relataron los familiares, el chofer confirmó que la trasladó hasta la zona de 1 y 45, a pocos metros de la facultad donde finalmente fue encontrada la menor.

La causa quedó en manos de la fiscal Virginia Bravo, quien ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina. Al tratarse de un predio de una universidad nacional, no se descarta que el expediente pase al fuero federal.

Fuente: Agencia DIB