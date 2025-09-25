jueves 25 de septiembre de 2025
Crímenes narco: velan a Brenda del Castillo y Morena Verdi en San Justo

Son las dos jóvenes de 20 años que, junto a Lara Gutiérrez de 15, fueron asesinadas en Florencio Varela por una organización narcocriminal.

Por Agencia DIB
La Policía Cientifica en el lugar donde fueron hallados los cuerpos de las chicas. (Captura de video)

El velatorio de Brenda Del Castillo y Morena Verdi, dos de las tres víctimas del triple crimen en Florencio Varela, se realizará esta tarde en la localidad bonaerense de San Justo. Los familiares, amigos y conocidos de las jóvenes piden “acompañar en este doloroso momento”. Mientras tanto, el Obispado local emitió un comunicado en el que expresan “profundo dolor” y destacan ser “testigos de que grandes zonas han quedado liberadas a merced de mafias narcos”.

Luego de que se hayan realizado las autopsias correspondientes, cuyos resultados preliminares confirmaron las torturas que sufrieron las tres chicas, la Justicia aceptó que se entreguen los cuerpos para darles el último adiós.

“Con el corazón lleno de tristeza”

De este modo este jueves desde las dos de la tarde se lleve a cabo el velatorio de Brenda y Morena en la calle Monseñor R. Bufano 2651, ex Camino de Cintura, en San Justo.

“Con el corazón lleno de tristeza, invitamos a familiares y amigos a unirse con nosotros para darle el último adiós a Morena y Brenda, y acompañar a la familia en este doloroso momento”, expresa la tarjeta difundida para la ocasión.

El comunicado

El Obispado de San Justo emitió un comunicado tras el triple crimen donde expresa el dolor por los asesinatos, pero también habla de las grandes zonas que han quedado liberadas “a merced de mafias narcos a pequeña y gran escala”.

“Con profundo dolor, queremos acompañar a las familias y amigos en el duelo por la muerte de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Este episodio se suma a la larga lista de hechos de violencia y muerte que golpean a nuestros barrios desde hace tiempo”, comienza el texto difundido en las redes sociales del Obispado.

“Los narcos terminaron dominando la vida y la conciencia de nuestra gente”

Desde la diócesis señalan que son “testigos de que grandes zonas han quedado liberadas a merced de mafias narcos a pequeña y gran escala- que se infiltraron y terminaron dominando la vida y la conciencia de nuestra gente, especialmente de los chicos y jóvenes, instalando una verdadera cultura de delincuencia y criminalidad”.

En este marco, expresaron que existe una “constante ausencia del Estado en sus distintos niveles” que permite que “esta cultura de la destrucción y la muerte crezca y avance sin freno”.

Colegio, club y capilla

“La falta reiterada de políticas públicas se convierte, en la práctica, en complicidad. Ante tanto desamparo, como Iglesia en San Justo reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestros niños y jóvenes desde las tres ‘C’ de la vida: colegio, club y capilla, en contraposición a las tres ‘C’ de la muerte: calle, cárcel y cementerio”, manifestaron.

El comunicado, firmado por monseñor Eduardo Horacio García, remarca que se necesitan “barrios, ciudades y una patria donde no sea la barbarie pagada la que eduque, sino donde se garanticen la comida, la salud, la seguridad y un verdadero proyecto de vida para nuestros niños, jóvenes y familias”

“Rezamos por estas familias y por todas las que, en nuestra patria, sufren bajo el flagelo del narcotráfico institucionalizado”, finaliza el escrito. (DIB)

