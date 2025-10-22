miércoles 22 de octubre de 2025
22 de octubre de 2025 - 18:24

Guernica: secuestran 14 kilos de pólvora negra que se comercializaba para rituales umbanda

La misma era comercializada en Guernica, a través de Facebook, como parte de un compuesto utilizado con presuntos fines espirituales.

Por Agencia DIB
Se incautaron 14 kilos de pólvora negra en Guernica.

Ministerio Público Fiscal

Se incautaron 14 kilos de pólvora negra de un domicilio en la ciudad bonaerense de Guernica, partido de Presidente Perón. La misma era comercializada a través de Facebook como parte de un compuesto utilizado con presuntos fines espirituales durante rituales del culto umbanda.

Por el hecho fue imputado un hombre, por tenencia y comercialización de material para preparar explosivos sin su debida autorización. De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó el 25 de septiembre, a partir de tareas de ciberprevención en fuentes abiertas efectuadas por la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

De estas tareas se desprendió la existencia de una publicación en la red social Facebook, dentro del sitio de compra y venta Marketplace, en la cual un usuario ofrecía a la venta “fundanga premium”, un producto compuesto principalmente por pólvora negra, utilizado en rituales de “purificación” con fines religiosos o espirituales.

Entre otras medidas, se dispuso la verificación del domicilio denunciado de Guernica, a fin de constatar la identidad del usuario de la red social y determinar la posible existencia de maniobras vinculadas a la comercialización de materiales explosivos.

Allanamiento en Guernica

En el marco de las diligencias ordenadas, personal de la Policía Federal logró verificar el domicilio de la persona investigada que, tras ser consultada de manera encubierta, reconoció dedicarse a la venta del producto por kilo y por encargo.

Según el sitio “Fiscales”, frente a ello, se libró la orden de allanamiento correspondiente. El procedimiento se llevó a cabo el 16 de octubre y en el domicilio se secuestraron aproximadamente 14 kilogramos de pólvora, un teléfono celular, una balanza digital, un trompo mezclador y demás elementos de interés para la investigación. (DIB)

