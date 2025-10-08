miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 19:38

Florencio Varela: declaró un pastor por el crimen de Paloma y Josué

Declaró en la investigación y negó participación. Los cuerpos de los adolescentes fueron hallados en un descampado de Florencio Varela.

Por Agencia DIB
Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, fueron encontrados muertos en Bosques.

Un pastor que se encontraba bajo sospecha por el crimen de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en un descampado de Florencio Varela, declaró en la investigación y negó su participación.

Según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, el testigo, identificado como José Paredes, compareció ante el fiscal Darío Provisionato y “se limitó a relatar su vínculo de amistad” con Omar Gallardo y Alicia Pita. Se refirió a las “actividades compartidas en la iglesia y posteriores reencuentros” tras el homicidio ocurrido a fines de enero en la localidad de Bosques.

“No aportó información directa sobre el crimen ni sobre los imputados”, indicó la fuente, a la vez que “sus manifestaciones giraron en torno de diferencias religiosas con Gallardo, impresiones personales sobre su estado emocional y la organización del velorio”.

En este sentido, remarcó que visitó cárceles para predicar la palabra de Dios a los reclusos, aunque no en relación con el expediente en curso, motivo por el que “no aportó elementos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos”.

El crimen de Paloma y Josué en Florencio Varela

El 30 de enero, Paloma Gallardo y Josué Salvatierra desaparecieron cuando presuntamente se dirigían a un gimnasio y los cuerpos fueron hallados 48 horas después en un terreno baldío a metros de las vías del Tren Roca.

La autopsia reveló que la adolescente de 16 años falleció a causa de una “lesión cerebral” provocada por una “fractura de cráneo” y un “traumatismo encéfalo craneal grave”, mientras que el menor de 14 murió como consecuencia de una “hemorragia cerebral”, también con “fractura de cráneo” y “traumatismo encéfalo craneal grave”.

La causa se encuentra caratulada como homicidio criminis causa y por el momento no tiene detenidos. (DIB)

