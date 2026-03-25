Fentanilo contaminado: la AGN avanza con una auditoría a la ANMAT

La Auditoría General de la Nación ( AGN ) convocó a familiares de víctimas del fentanilo contaminado a un taller de planificación participativa para definir una auditoría de gestión sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) . El encuentro se realizará este jueves a las 10.30 en el edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y que es sede del organismo argentino.

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Esto se da en el contexto de la causa judicial que investiga responsabilidades estatales en la tragedia que dejó al menos 173 fallecidos . Están bajo la lupa el Ministerio de Salud de la Nación , el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y la propia ANMAT .

De acuerdo con la pesquisa judicial y los informes de la comisión investigadora, la causa del fentanilo contaminado dejó al descubierto una secuencia crítica: fallas en la detección temprana, controles insuficientes en la producción, antecedentes ignorados y un sistema de trazabilidad y retiro que no logró actuar a tiempo.

Las familias de las víctimas de la tragedia que se analice la responsabilidad del Estado en su conjunto . "Analizar exclusivamente la actuación de la ANMAT, sin considerar el contexto normativo, las decisiones políticas y las condiciones operativas en las que se desenvolvió, podría limitar la comprensión integral de las fallas que permitieron el desarrollo del evento", indicaron al respecto a través de un comunicado que fue difundido en las últimas horas.

"La reactivación de la AGN se produce luego de más de dos años de inactividad, cuando el daño ya se ha materializado. La ausencia de auditorías oportunas durante 2024 y 2025 sobre organismos clave como ANMAT e INAME pudo haber limitado la detección temprana de fallas estructurales en un sistema donde la prevención es determinante", agregaron.

La auditoría se presenta ahora como una instancia decisiva para establecer qué falló y evitar que una tragedia de esta magnitud vuelva a repetirse.

Procesados

En la investigación hay 14 procesados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" en la adulteración del lote 31.202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

Fuente: Agencia DIB