miércoles 08 de octubre de 2025
8 de octubre de 2025 - 17:19

El crimen de Bastián: 21 años de prisión para el policía García Tonzo

El niño de 10 años fue asesinado en julio de 2024 en Wilde. García Tonzo fue abordado por delincuentes, se defendió a los tiros y Bastián recibió dos disparos.

Por Agencia DIB
Bastián Escalante Montoya fue asesinado en Wilde en julio del año pasado. - Archivo -

El policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo fue condenado a 21 años de prisión por el crimen de Bastián Escalante Montoya, el niño de 10 años asesinado en la localidad de Wilde, en julio del año pasado.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Avellaneda le impuso además al efectivo diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La sentencia se conoció después de que la Fiscalía solicitara 25 años de cárcel y la querella pidiera 35 años.

La jueza María Angélica Sayago del Castillo dio a conocer el fallo luego de que el jurado popular declarara a García Tonzo culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el caso de Bastián, y de tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso en la legítima defensa, por los disparos contra los ladrones que intentaron robarle la moto.

“Estamos satisfechos con la condena. Junto con la fiscal del caso, la doctora Mariela Montero, más el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria, hicimos un trabajo minucioso para determinar que García Tonzo fue el responsable de asesinar a Bastián. Ahora vamos a evaluar el pedido de un traslado a una cárcel alejada de su lugar de residencia para que cumpla su condena”, aseguró Matías Morla, abogado de la familia del joven asesinado.

El crimen de Bastián

Como informó agencia DIB, el hecho ocurrió el 10 de julio del año pasado, cuando Bastián salía del entrenamiento de fútbol de la categoría 2013 en la Sociedad de Fomento Barrio de La Carne, en Wilde. Viajaba en bicicleta junto a su madre, que había ido a buscarlo, cuando el policía, integrante del Comando de Patrulla de Avellaneda, fue abordado por cuatro delincuentes en dos motos. Al repeler el ataque a los tiros, dos balas impactaron en Bastián: una en el omóplato y otra en el cuello.

El menor y su madre fueron auxiliados por un patrullero y trasladados a la Unidad de Pronta Atención (UPA), y luego al Hospital Finocchietto, donde sufrió un shock hipovolémico y dos paros cardiorrespiratorios durante la cirugía. Finalmente, falleció. (DIB)

Edición 1097 - Semana del 9 al 15 de octubre

