Crimen de Coghlan: Cristian Graf afirmó que no sabe "cómo llegó el cuerpo de Diego a mi casa"

Cristian Graf , el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima , habló por primera vez desde el hallazgo de los restos del adolescente en su casa de Coghlan . El dueño de la vivienda donde estaba enterrada la víctima desaparecida en 1984 se desligó del hecho y aseguró: “No sé cómo llegó el cuerpo de Diego ahí” .

En una entrevista con el canal TN , Graf remarcó que pone “las manos en el fuego” por su familia y deslizó que el cadáver pudo haber sido ubicado por alguien a propósito en las inmediaciones de su vivienda. En este contexto, mostró el lugar donde estaban los huesos y subrayó su versión de que ese terreno antes pertenecía al vecino .

El hombre recorrió junto al periodista de TN los fondos de su casa, para tratar de demostrar que los restos óseos fueron hallados en el terreno lindero y no en el propio. Argumentó que los huesos se encontraron bajo la medianera, donde antes había una ligustrina, en una zona que antes pertenecía a la vivienda vecina .

Graf aseguró que “le plantaron un muerto”: “Pobre muchacho, alguien lo enterró ahí y bueno, se dio a la luz ahora por la obra. Si no, nunca más te hubieses enterado de nada. Es terrible”.

Y agregó: “Si fue intencional o qué pasó en ese momento cuando lo hicieron, la verdad desconozco. El por qué, el lugar, todo… Es raro. Obviamente que es raro”.

“Yo tengo la conciencia limpia, mi familia tiene conciencia limpia y ya está”, dijo el único sospechoso del asesinato, quien insistió en que nunca pensó que sus padres hayan cometido el crimen y señaló que quiénes lo conocen tampoco van a dudar de él.

“Solo me une a Diego que estuvimos un año en el colegio”

Sobre su vínculo con Diego Fernández Lima, Graf aseguró que no eran amigos y que no se acuerda de cómo era porque no tenía vínculo. “Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio”, remarcó. También dijo no recordar el momento de la desaparición de Diego.

Acerca del resto de sus compañeros de curso, muchos de los cuales declararon en la causa que investiga el fiscal Martín López Perrando, señaló que no tenía relación con ellos porque él tenía “otro círculo de amigos”.

“Por eso no me vinculaba con los chicos del colegio. Tanto ahí en secundaria y mismo después. Diego nunca vino a mi casa. Jamás. Ni a hacer un trabajo, nada. Y tampoco conozco obviamente a las familias”, contó Graf.

El día del hallazgo

El sospechoso recordó el día en que encontraron los huesos en su casa y contó cuál fue su reacción. “Yo estaba trabajando y me llama mi hermana y me dice ‘no sabes lo que pasó’. Me llama por teléfono y me dice ‘me tocó el timbre del arquitecto que encontró huesos humanos, qué sé yo’. Entonces mi hermana dice ‘bueno, llama a la Policía’, le dice al arquitecto. El arquitecto pensando que podía ser un familiar, qué sé yo. Entonces mi hermana dice ‘no, no, nada que ver’. Entonces agarró y dice ‘llamá a la Policía y listo’, y así pasó”, detalló.

Y agregó: “Después de ahí yo vine de trabajar, ya eran casi cuatro menos cuarto por ahí más o menos, y después vi todos los policías y todas esas cosas. Es más, yo quise ir a ver dónde era justamente que habían encontrado los huesos y había policías por ahí. No nos dejaron obviamente pasar porque era todo como perimetral”.

“Soy el protagonista en una causa que no es mía”

El dueño de la casa de Coghlan dijo que el rol de sospechoso le genera “angustia”: “Dijeron, ah, ¿era del colegio? Listo, ya está, es él. Y lo dieron como caso cerrado. Es él. De mi lado es como que te da bronca porque al saber que no sos vos, es como que te acusan de algo que no es”.

En este contexto, se definió: “¿Quién soy yo? Ahora, soy en parte el protagonista porque me están implicando en una causa que no es mía. Y encima, todo lo que trae correlación de los familiares, todo, porque salpica a todos lados”.

Y agregó: Por más que después digan, ‘ah, sí, no era, no tenía nada que ver, fue fulanito, menganito’ o encuentren la razón, que es lo que estamos buscando también con los abogados. Cuando se sepa quién fue vamos a estar todos en paz, tanto la familia Fernández como nosotros. Igual va a quedar todo como manchado, pero bueno, por lo menos va a quedar aclarado”. (DIB) MM