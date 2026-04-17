viernes 17 de abril de 2026
17 de abril de 2026 - 09:13

Caso Melmann: rechazaron el pedido de salidas transitorias de uno de los condenados

Este viernes se analizarán muestras de sangre de otros seis policías involucrados en el caso para encontrar el “quinto asesino”.

Por Agencia DIB
La adolescente Natalia Melmann fue violada, torturada y asesinada por policías en Miramar a comienzos de 2001.

La adolescente Natalia Melmann fue violada, torturada y asesinada por policías en Miramar a comienzos de 2001.

Oscar Echenique, uno de los policías involucrados en el femicidio de la adolescente Natalia Melmann, ocurrido en 2001 en Miramar, pidió que se le amplíe el beneficio de las salidas transitorias, lo que fue rechazado por la Justicia, en una audiencia que se llevó a cabo este viernes en Mar del Plata.

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Echenique, quien cumple una condena de prisión perpetua, solicitó ese beneficio desde la Unidad Penal Número 44 de Batán, luego de que se le denegara otro pedido de libertad condicional en septiembre de 2025.

En esta audiencia, que se realizó en el Juzgado de Ejecución Penal Número 1, estará presente Gustavo Melmann, padre de la víctima, junto a su abogada Josefina Rodrigo.

Análisis de sangre

Paralelamente, este viernes se llevará a cabo un análisis de las extracciones de sangre de otros seis oficiales, sospechosos de estar involucrados en el caso. Entre los implicados se encuentran el ex comisario Carlos Alberto Grillo, el comisario mayor Carlos Oroz Mierez, y los sargentos Hugo Ricardo Morra y Enrique Diez, entre otros. Los resultados de los análisis se conocerán en un mes.

La Cámara de Casación había decidido excluir de los análisis a otros dos policías pero la familia de Natalia insiste en que también sean sometidos a pruebas si los resultados de los primeros seis son negativos.

Fuente: Agencia DIB

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