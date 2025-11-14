viernes 14 de noviembre de 2025
14 de noviembre de 2025 - 11:59

Bolívar: se robaron la recaudación de la última jineteada de la Sociedad Rural

Los ladrones ingresaron durante la madrugada del último miércoles luego de cortar un alambrado y perforar una pared. Se llevaron dinero en efectivo, cheques, cuchillería de plata y dólares.

Por Agencia DIB
El desolador panorama con el que se encontraron en la Sociedad Rural de Bolívar. Abajo a la derecha se aprecia el boquete en la pared.

La Mañana

El fin de semana pasado se vivió una fiesta en la Sociedad Rural de Bolívar, con jineteada, baile y remate de equinos. Lamentablemente, todo lo recaudado fue sustraído días después por un grupo de delincuentes, junto a otros artículos como cuchillos de plata. Los ladrones se alzaron con unos 7 millones de pesos, de los cuales unos 6 correspondían a la recaudación de la jineteada. La Policía busca intensamente a los responsables.

El robo fue cometido entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Según las primeras estimaciones, los delincuentes habrían escapado con cerca de 7 millones de pesos en efectivo, además de cheques de terceros, unos 200 dólares y cuchillería de plata que estaba guardada en una caja fuerte. De ese dinero, unos 6 millones se habían recaudado en la jineteada del último fin de semana.

Alarma sin respuesta

El hecho se descubrió a primera hora del miércoles. La alarma sonó a las 2.45 pero el personal de la empresa de monitoreo no detectó anomalías en el control posterior.

Cuando los responsables de la entidad ingresaron al edificio, se encontraron con daños generalizados y la caja fuerte literalmente destruida con el uso de amoladoras.

A través del alambrado

De acuerdo con los investigadores, los ladrones ingresaron al predio tras cortar un alambrado perimetral por la calle lindera a las instalaciones de remates. Desde allí perforaron una pared de 30 centímetros de espesor, lo que les permitió acceder al área administrativa donde se encontraba la caja fuerte.

El ataque fue quirúrgico: los delincuentes destrozaron los compartimentos internos de la caja y se llevaron todo lo que había dentro.

La Policía y peritos del Cuerpo de Policía Científica trabajaron horas en el lugar, junto con la ayudante fiscal Cecilia Laso, quien dio las primeras instrucciones de la causa.

Allanamientos

En tanto, este viernes se realizaron allanamientos en dos domicilios de la ciudad, en el marco de la investigación dirigida por la fiscal Julia María Sebastián (UFI Nº15).

Los operativos tuvieron lugar en los barrios Latino y Pompeya de la ciudad bonaerense, con un fuerte despliegue de la Sub DDI Bolívar y distintas áreas de Seguridad e Investigaciones.

Desde el entorno judicial remarcaron que la causa “da sus primeros avances en pos del esclarecimiento del hecho”, aunque por el momento no trascendió si hubo detenidos o secuestro de elementos de interés.

