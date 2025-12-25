jueves 25 de diciembre de 2025
Bianca ya está en casa: la nena atropellada por un patrullero en Pilar fue dada de alta

La pequeña de dos años pudo recibir la Navidad en su casa de Pilar. “Bianca está bien gracias a Dios”, expresó su familia.

Bianca, la nena atropellada en Pilar.

La nena de 2 años embestida hace doce días por un patrullero en la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar, recibió el alta médica antes de la Nochebuena tras superar un cuadro crítico, con intervención quirúrgica y asistencia respiratoria.

Bianca estaba internada en el Hospital Federico Falcón de Del Viso desde el sábado 13, día del accidente, que le había provocado un grave traumatismo craneal. Tras una operación quirúrgica, su estado fue considerado “reservado”. La evolución positiva permitió retirarle el respirador y esta semana, finalmente, recibir el alta, informó Resumen de Pilar.

"Bianca está bien gracias a Dios", comunicó la familia de la niña que ahora seguirá recuperándose en su hogar.

El accidente con el patrullero

El hecho ocurrió en la tarde del sábado 13 de diciembre, cuando Bianca salió de su vivienda detrás de su gato y, al bajar a la calle, fue atropellada por el patrullero. El mismo vehículo la trasladó hasta el hospital de Del Viso

Mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso para esclarecer lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades. Hasta el momento no se dieron a conocer los nombres de los efectivos policiales que circulaban en el patrullero del Comando de Patrulla de Pilar que embistió a la menor en la esquina de Anasagasti y Salta, en la localidad de Manuel Alberti.

