Batán: un hombre murió tras una brutal golpiza a la salida de un boliche

El momento en el que la pelea termina con un fatal desenlace.

Un violento episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en la zona oeste de Mar del Plata terminó con la muerte de un hombre de 30 años, que fue brutalmente agredido tras una pelea a la salida de un boliche en la localidad de Batán.

Más de 4.000 chicos estuvieron bajo el sistema penal juvenil en 2024

A 23 años de una tragedia vial, la justicia dispuso una indemnización de $4.200 millones

Por el hecho, la Policía detuvo a un joven de 18 años, señalado como el principal responsable del ataque.

La víctima fue identificada como Lucas Nahuel Larroque, quien permaneció internado en grave estado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) hasta que, horas más tarde, se confirmó su fallecimiento producto de las lesiones sufridas.

Según informaron fuentes judiciales al diario La Capital, el hecho se registró en inmediaciones de la colectora, entre las calles 132 y 153, dentro de la jurisdicción de la comisaría octava.

Allí, tras una discusión cuya motivación aún es materia de investigación, el acusado golpeó con los puños a Larroque y, una vez que cayó al suelo, continuó el ataque con reiteradas patadas en la cabeza, especialmente en la zona de la sien.

Lesiones en el cráneo

Cuando el personal policial arribó al lugar, encontró a la víctima inconsciente y tendida en el asfalto, con una grave lesión craneal. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al HIGA, donde ingresó con un traumatismo de cráneo severo, pérdida de masa encefálica y asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.

Pese a los esfuerzos médicos, Larroque murió horas después, lo que motivó que la Fiscalía recaratulara la causa como homicidio.

La investigación

El fiscal de turno, Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7, ordenó la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al imputado, inicialmente acusado por tentativa de homicidio, y dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

En el lugar del ataque trabajaron peritos de Policía Científica y el médico policial, mientras se tomaban testimonios para reconstruir la secuencia del hecho. Además, se analiza material fílmico registrado por testigos y cámaras de seguridad, que podría aportar elementos clave a la investigación.

El joven detenido fue trasladado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán y quedará a disposición de la Justicia, que deberá definir su situación procesal en las próximas horas.

Fuente: Agencia DIB