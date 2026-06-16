Bahía Blanca: feroz pelea entre trapitos y gitanos por un robo termina con un menor herido

La Policía de Bahía Blanca detuvo durante la tarde de este lunes a cuatro jóvenes en la Plaza Lavalle (conocida como Del Sol), tras un enfrentamiento entre un grupo de cuidacoches y otro de gitanos .

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El incidente, de acuerdo con la comunicación de la fuerza de seguridad difundida por medios locales, se originó sobre las 18, cuando un joven de 19 años denunció la sustracción de una campera por parte de un grupo integrado por dos mayores y dos menores.

La víctima fue identificada como Cristian Zacarías Martínez , de 19 años, quien se encontraba en el lugar junto a Alejandra Samira Mansilla , de 18.

La situación derivó en una pelea generalizada entre los involucrados: por un lado "trapitos" (entre quienes estaría la víctima de la sustracción) y por otro, gitanos, todos conocidos entre sí.

A partir de las actuaciones realizadas, los efectivos aprehendieron a Nicolás Ezequiel Monje Vince, de 18 años, y a Matías Ezequiel Díaz Iancovich, de 20. También fueron demorados dos menores de 16 y 15 años, cuyos datos se preservan por razones legales.

Durante el operativo, los agentes interceptaron además a José Elías Carrillo Rodríguez, de 18 años, y a Marcos Ariel Muiña, de 19. A este último le secuestraron marihuana y una tijera.

Un menor herido

En medio del enfrentamiento, uno de los menores terminó con una herida punzante. Más tarde, en declaración testimonial y acompañado por su hermana mayor de edad, el chico señaló al autor de la lesión a Carrillo Rodríguez.

Intervienen en la causa la UFIJ N° 7, la UFIJ N° 15, la UFIJ N° 19 y la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Con la intervención de la Policía, los cuatro gitanos quedaron aprehendidos y se iniciaron actuaciones, en principio por robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con participación de menores.

Fuente: Agencia DIB