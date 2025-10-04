sábado 04 de octubre de 2025
4 de octubre de 2025 - 12:53

FICPBA:  Francisco Suárez lleva su comedia futbolera al cine

El director de DT: La Misión estuvo presente en el estreno de su obra en el FICPBA y explicó como fue el proceso de traslado de serie al cine.

Por Martín Gainle
El director Francisco Suárez estuvo presente en el estreno de DT: la Misión en el festival FICPBA.

20230709-Goico-Suarez-1

En el segundo día del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA), se presentó DT: La Misión en el Cinema Paradiso de La Plata, que fue estrenada en 2024 en Prime Video y ganadora en ese año del premio Martín Fierro Federal, en la categoría de mejor ficción.

El director, Francisco Suárez, acudió a la presentación, donde destacó que esta vez se proyectaba en un formato único de 110 minutos, como película, ya que la obra es originalmente una serie. Además, le reconoció a la organización de FICPBA el hecho de haber tenido en cuenta esta producción, ya que “generalmente los festivales no programan comedias”.

Embed - DT: LA MISIÓN (trailer)

La actuación de Fabián Vena y Sergio Goycochea

La obra de Suárez habla sobre el fútbol, sueños frustrados y segundas oportunidades. Cuenta con la actuación de figuras estelares como Sergio Goycochea, Fabián Vena y Luis Ziembrowski, además de la suya propia.

Embed

La Misión fue la primera coproducción realizada entre Bolivia y Argentina, dando lugar a una sinergia histórica de forma accidental, que ocurrió cuando el director decidió situar su historia en un club de la localidad mendocina de Guaymallén.

Coproducción con Bolivia y ahora con Paraguay

“La primera temporada fue una coproducción con Bolivia porque elegimos un club de fútbol que se llama Club Atlético Argentino, que paradójicamente tiene una identidad boliviana porque es un club que radicó la gran corriente migratoria de los ochenta y noventa de la comunidad boliviana”, explicó el cineasta en exclusiva para DIB, y agregó que “se sigue llamando oficialmente Club Argentino, pero en lo popular se le dice El Boli de Guaymallén, y uno va a la tribuna y hay banderas de Bolivia. La barra brava se llama los Bolivia Stones”.

Finalmente, Francisco Suárez aseguró que se está trabajando en una segunda temporada, en esta ocasión en colaboración con Paraguay, donde la temática virará del fútbol infantil al fútbol femenino.

El festival de cine bonaerense continuará hasta el 8 de octubre, proyectando en múltiples salas como Cine Select, en el Pasaje de Dardo Rocha; el ECO Select de Plaza Malvinas; el Colegio de Arquitectos; el Planetario y la Honorable Cámara de Diputados.

