La camioneta argentina que mantiene su precio congelado por quinto mes consecutivo

En un mercado donde las automotrices ajustan sus listas cada mes siguiendo de cerca la volatilidad del dólar , Mercedes-Benz volvió a apartarse de la lógica general. Por quinto mes consecutivo, la compañía mantuvo sin modificaciones el valor de la Sprinter, el utilitario de gran porte que produce en la planta de Virrey del Pino. La medida, que comenzó en junio, ya no puede leerse como un gesto pasajero: se transformó en una estrategia sostenida que marca la diferencia frente a un escenario de alzas continuas.

La decisión tiene un trasfondo claro. En junio pasado, Prestige Auto —la empresa que tomó la representación de Mercedes-Benz en Argentina tras la retirada de la filial alemana— anunció la pesificación y el congelamiento de precios de la Sprinter , que hasta entonces cotizaba en dólares. Daniel Herrero, nuevo CEO, eligió ese camino como una de sus primeras medidas. En un inicio se interpretó como un recurso marketinero, pero con el correr de los meses la política se consolidó. Incluso se extendió a los autos importados de la marca, aunque en ese caso los valores siguieron denominados en divisas.

El contraste con el resto del mercado no podría ser más marcado. Mientras Fiat , Peugeot y Citroën aplicaron aumentos de entre 2,3% y 3,9% en octubre, Toyota ajustó 6% el Yaris y General Motors subió en promedio 6,1% el Onix, Mercedes-Benz volvió a dejar inalterables los precios de su utilitario insignia. La diferencia es contundente: en el mismo mes en que los autos de entrada ya se acercan a los 30 millones de pesos, la Sprinter conserva sus valores fijos en pesos, un caso único dentro de la industria.

“En un contexto desafiante, reforzamos una estrategia que le permite al cliente planificar y a nuestros concesionarios contar con mayor previsibilidad, ayudando al crecimiento de la red en todo el país. Mantener los precios de la Sprinter y extender esa política a los autos es una decisión que acompaña a la demanda real y, en el caso del utilitario nacional, potencia su competitividad”, señaló Martín Idiarte , director Comercial de Prestige Auto. Y agregó: “Nuestro objetivo es estar cerca de los clientes, ofreciendo no solo productos de excelencia, sino también las mejores condiciones comerciales. Trabajamos para consolidar la marca Mercedes-Benz como referente del mercado local y, al mismo tiempo, continuamos la estrategia de producción local de la Sprinter con foco exportador”.

El liderazgo de un clásico argentino

La Sprinter es desde hace décadas el utilitario de referencia en la Argentina. Su versatilidad, confiabilidad y capacidad de carga la convirtieron en la elección de pymes, empresas de transporte y trabajadores independientes. Esa preferencia se sostiene en los números: en septiembre se patentaron 684 unidades, una baja del 14,6% frente a agosto, aunque con un crecimiento interanual del 4,4%. En lo que va del año, Mercedes-Benz acumula 6.560 unidades registradas, un salto del 41,8% respecto al mismo período de 2024.

Precios vigentes en octubre

Los precios base en octubre se mantienen intactos:

Sprinter Furgón Mediano : $54,7 millones

Sprinter Furgón Largo : $71,3 millones

Sprinter Furgón Mixto : $69,2 millones

Sprinter Combi : $85,6 millones

Sprinter Chasis: $63 millones

(Todos con IVA incluido)

A la vez, la oferta se expande con versiones específicas como el Minibús y configuraciones Motor Home, lo que refuerza su liderazgo en un segmento cada vez más competitivo.

Inversiones y futuro

La política de estabilidad no se limita al utilitario. Desde febrero, Prestige Auto decidió mantener sin cambios los precios de toda la línea de autos de Mercedes-Benz en la Argentina. En ese caso no hubo pesificación, sino que se conservaron las listas en dólares y sin actualizaciones durante ocho meses consecutivos. La Sprinter, en cambio, se sumó a partir de junio con un congelamiento en pesos, que ya cumple cinco meses seguidos.

A esto se suma una inversión de 100 millones de dólares para fabricar en el país la versión con caja automática de la Sprinter y ampliar mercados de exportación. En carpeta también figura un proyecto aún más ambicioso: una inversión cercana a los 400 millones de dólares para producir una variante electrificada del modelo.

La estrategia combina dos planos: previsibilidad para el cliente y proyección de largo plazo para la marca. Mientras el resto de las terminales remarcan cada mes, Mercedes-Benz apuesta a una política que busca blindar su posición en el mercado local y al mismo tiempo fortalecer su perfil exportador. En un escenario dominado por la incertidumbre y los precios atados al dólar, la Sprinter emerge como una excepción: un utilitario de gran porte que, por decisión empresarial, se mantiene en pesos y sin cambios desde hace cinco meses.