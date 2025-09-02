Foton renueva su gama de livianos con el Aumark 615

Foton Argentina, representada en el país por el Grupo Corven, presentó el Aumark 615 , su nuevo camión liviano, durante la avant première realizada en la muestra ExpoVenado 2025, celebrada en el predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.

De esta forma, la marca líder en vehículos comerciales a nivel global amplía su cartera de modelos siguiendo con la premisa de ofrecer un vehículo para cada necesidad y de ser la única automotriz Full Range y con la gama más amplia de todo el mercado local.

“El nuevo Aumark 615 marca la llegada de la sexta generación del camión liviano más vendido del mundo. Se basa en una plataforma global compartida para tecnologías de motores a combustión, eléctricos e híbridos, que permite una gran flexibilidad en el desarrollo de soluciones para la logísticaurbana”, expresó Federico Reser, Gerente de Estrategia y Producto de Foton Argentina.

Pensado específicamente para transporte de corta distancia, el Aumark 615 destaca por un diseño moderno y atractivo, que lo hace fácilmente reconocible. Sus dimensiones son realmente generosas, con un largo de 5.995 mm, un ancho de 2.200 mm, un alto de 2.350 mm y una distancia entre ejes de 3.360 mm; el largo carrozable es de 4.200 mm. En tanto, la caja Flatbed tiene 4.170 mm de largo, 2.100 mm de ancho y una altura de 400 mm, medidas más que convenientes para utilizarlo en diversas aplicaciones urbanas.

Esta versión tiene una mecánica sólida y eficiente compuesta por un motor turbodiésel Cummins ISF de 2.8 L de cilindrada y 4 cilindros en línea (con tecnología Euro 5), que produce 150 HP a 3200 rpm y 360 Nm de par a 1800 rpm, y que está asociado a una caja manual ZF de 5 velocidades.

Confort y seguridad

Pensando en la comodidad de los transportistas, el nuevo Aumark 615 ofrece una cabina amplia y confortable, diseñada con la última tecnología. Con espacio para tres pasajeros, las butacas son individuales y de diseño ergonómico. Asimismo, la columna de dirección es regulable para que la experiencia de manejo sea aún mejor.

A esto suma una dotación de elementos de confort que es de las más completas del segmento. Incluye aire acondicionado, levanta cristales eléctricos, espejos exteriores eléctricos calefaccionados, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, radio multimedia, volante multifunción, soporte para celular en el tablero, entradas USB y toma de 12 V, entre otros.

A nivel tecnológico destacan el control de velocidad crucero, la cámara de retroceso, los sensores de estacionamiento traseros y un sistema multimedia táctil de 7 pulgadas.

En cuanto a la seguridad, cuenta con control electrónico de estabilidad (ESC), faros delanteros full LED con DRL y antiniebla y frenos neumáticos a disco en ambos ejes, con ABS y EBD. (DIB)