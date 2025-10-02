Un clásico de Bahía Blanca: llega el 14º Festival de Poesía Latinoamericana

Poesía del continente en Bahía Blanca.

Entre el 3 y el 5 de octubre, con la participación de poetas de Argentina, Uruguay y Brasil se desarrollará el 14° Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca. Como los legendarios juglares, el Festival recorre la ciudad con lecturas, visitas a escuelas, gala de poetas, performance, fiesta y un gran cierre al aire libre.

Un Mercosur de poemas Así como en 2024 para la edición 12 del Festival estuvo como presencial estelar el poeta porteño Fabián Casas, en esta ocasión estarán los poetas Luis Pereira Severo de Uruguay, Eduarda Rocha y Paola Kremer de Brasil, e invitados de Entre Ríos, Tucumán, Lobos, Mar de Ajó, Buenos Aires, Punta Alta, Coronel Suárez y Bahía Blanca, que participarán de lecturas al aire libre, encuentros en escuelas y performances.

Este evento cuenta con el apoyo del programa Eventos Permanentes del Instituto Cultural de Bahía Blanca; el auspicio del programa Cocina de Festivales del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; el apoyo del Departamento de Humanidades de la UNS y de Cultura de la Cooperativa Obrera.

El festival se desarrollará en: Casa de la Cultura de la UNS, el Museo del Puerto de Ingeniero White, el Museo Histórico, el espacio cultural La Macanuda, el espacio cultural Lisboa y en 2 Museos.

Todos los poetas invitados Guadalupe Thogersen Haedo (Bahía Blanca ) - Maximiliano Diaz (Bahía Blanca) – Cristian Cousseau (Tres Arroyos) - Ana Inés López (Lobos) - Eva Murari (Bahía Blanca) – Maximiliano Diomedi (Bahía Blanca) – Eduarda Rocha (Brasil) – Luis Pereira Severo (Uruguay) - Gonzalo Urban (Bahía Blanca) – Marcelo Estebecorena (Paraná, Entre Ríos) – Melina López (Punta Alta) - Luciana Máxit Máxit (Mar de Ajó) – Eva Costello (Tucumán) – Paola Kremer (Brasil) - Daniel Durand (Concordia, Entre Ríos) – Lucía De Leone (CABA)(Mar de Ajó) – Eva Costello (Tucumán) – Paola Kremer (Brasil) - Daniel Durand (Concordia, Entre Ríos) – Lucía De Leone (CABA). (Con información de La Nueva) Embed - 14° Festival de Poesía Latinoamericana en Bahía Blanca

Para compartir en redes







