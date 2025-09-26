"Rock bonaerense": los azuleños Facón vuelven al ruedo con Ave Fénix y grandes invitados

Después de dos décadas, Facón , banda oriunda de la ciudad de Azul , lanzó el disco Ave Fénix , un material que revitaliza los cruces entre música de raíz folclórica y rock, mientras incursiona en nuevos sonidos. Desde el interior bonaerense, la banda resurge con un espíritu festivo que retrata lo más profundo de lo cotidiano en tiempos de incertidumbre.

A comienzo de año, el grupo desembarcó en los Estudios Nakao de La Plata para grabar las diez canciones del álbum, con Turco Chiodi en guitarra y voz principal, Pieri Saldaño en charango y voz, Ricardo Rodríguez en violín, trompeta y voz, Agustín Scillone en bajo, guitarra y coros, Vicente Chiodi en clarinete y saxofón, y Bernardo Lupo en batería, bombo y coros.

Ave Fénix , cuarto disco de estudio de Facón, cuenta con colaboraciones de artistas consagrados y de localidades cercanas a Azul, como Necochea y Olavarría. Participan S antiago y Valentín Andersen de El Plan de la Mariposa , en violín y guitarra eléctrica, en la canción "Un Long Play"; Nano Campoliete de Bersuit Vergarabat, sumó su acordeón a "Barrio la Fe"; Pablo Vignali, repicó su bombo en "Sonrisas Nuevas"; Ignacio Montoya Carlotto tocó el piano con maestría en "Cuando Veo Mi Cara"; y Abril Alconada acompañó en coros y sintetizadores en el tema "Qué Bien".

Con la producción artística de Ponche Abraham, el álbum navega entre carnavalitos, pop, chamamé, chacarera y otros universos sonoros. La voz de Turco Chiodi acompañada por guitarras suman la cuota de rock, marca registrada de la banda.

Sobre Facón

El grupo Facón nació en la localidad bonaerense de Azul en 1994 y se destacó por fusionar folklore y rock, mientras evocaba un retrato áspero del tejido social de su época y tocaba temas como la soledad, la verdad y la esperanza.

Lanzó Peleador en 1998, un disco con la carga justa de energía, que narra las vivencias en el interior sin desapego del contexto social. La canción homónima al disco, "Yo soy ella" y "Traicionero" llevaron a la banda a la popularidad en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Mundo Caparazón, del año 2000, instaló a Facón en los escenarios de todo el país después de que "Maquillando las noticias" fuera incluida como cortina del programa Primicias, de Canal 13. De todas formas, el álbum destacó por su arraigo a las experiencias en primera persona y su mirada descarnada en canciones como "Siguiendo el ritmo de las hojas", "Azul" y "De cartón vivienda".

En 2003 presentó ¡¡Adentro!!, su último disco hasta el momento. Posicionados en la escena bonaerense, editaron canciones con nuevos sonidos como "Sobre una nube" y exploraron su lado más rockero con "El llamado del sexo".

El 21 de septiembre del año pasado, Facón regresó con una noche inolvidable en Olavarría. Ahora, con Ave Fénix recién salido del horno, tiene una serie de fechas en Azul, La Plata y Ciudad de Buenos Aires, para comenzar a hacerlo rodar.

Fechas y entradas

Azul: 10 de octubre en el Teatro Español (Azul); entradas vía WhatsApp al (2281) 349536.

10 de octubre en el Teatro Español (Azul); entradas vía WhatsApp al (2281) 349536. CABA : 18 de octubre en Dumont 4040, en el barrio porteño de Villa Crespo. Las entradas pueden comprarse a través de Alternativa Teatral.

: 18 de octubre en Dumont 4040, en el barrio porteño de Villa Crespo. Las entradas pueden comprarse a través de La Plata: 6 de noviembre en Ciudad de Gatos. Las entradas pueden adquiriese a través de CatPass.

(DIB)