Primavera a pura flor y sabor: las plantas ideales para tu balcón

Con flores, aromáticas o comestibles. Para tener plantas en primavera basta un balcón con buena luz y temperatura.

Por Agencia DIB
Plantas y flor para tu balcón.

Alegría del hogar

Los tomates cherry no requieren muchos cuidados.

Con el calor y la luz, llega la época ideal para poner colores en el hogar. Y hay plantas para todos los gustos: desde las que dan flores hasta las aromáticas y comestibles. Aquí una selección de las más indicadas para sembrar o trasplantar en tu balcón o para armar un mini huerto en primavera.

Plantas de flores

Alegría del hogar

Petunias: Son muy populares por su floración abundante. Vienen en una gran variedad de colores: rojo, rosa, blanco, morado, azul claro, lavanda, salmón, magenta, fucsia, amarillo, naranja, magenta, fucsia, amarillo, naranja, bicolores y moteadas.

Geranios: Son plantas muy resistentes y fáciles de cuidar. Les gusta mucho el sol y florecen con exuberancia. Hay de color rojo, blanco, naranja violeta, morado y bicolores.

Alegría del hogar: Si tu balcón no recibe mucho sol directo, esta es una excelente opción ya que prefieren la semisombra. Hay en varios colores: rosa, fucsia, rojo, blanco, naranja, salmón, morado, lavanda y bicolores.

Pensamientos y Violas: Son perfectos para la transición de invierno a primavera. Siguen floreciendo con temperaturas moderadas y ofrecen una amplia paleta de colores: morado, violeta, amarillo, naranja, azul, blanco, crema, rojo, y bicolores.

Dalias: Lo mejor es plantarlas en macetas grandes. Sus flores son espectaculares. ¿Colores? Rojo, rosa, amarillo, naranja, morado, violeta, blanco, crema, bicolores y tricolores.

Plantas aromáticas y comestibles

Los tomates cherry no requieren muchos cuidados.

Albahaca: Necesita mucho sol y agua. Es perfecta para pesto o ensaladas.

Menta: Fácil de cuidar pero como la raíz se expande mucho, es mejor plantarla sola en una maceta.

Tomillo y Romero: Son muy resistentes e ideales para un balcón soleado. No requieren mucho riego.

Tomates Cherry: Se plantan en macetas profundas. Son fáciles de cultivar y requieran varias horas de sol.

Consejos clave para tu balcón

Sol: Las plantas de sol necesitan al menos 6 horas de luz directa al día.

Riego: Con el aumento de las temperaturas, el riego es más importante, por la mañana temprano o al atardecer. Hay que revisar la humedad de la tierra a diario.

Maceta y sustrato: Utiliza macetas con buen drenaje y un sustrato de calidad que retenga la humedad y sea rico en nutrientes.

