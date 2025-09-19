viernes 19 de septiembre de 2025
Magis TV y los peligros de usar tu correo personal

La plataforma de streaming es una de las más utilizadas en América Latina, pero especialistas advierten sobre los riesgos.

Por Agencia DIB
Magis TV en la mira judicial.
Magis TV en la mira judicial.

Pese a que se anunció el cierre definitivo de Magis TV y la Justicia lo tiene en la mira, la plataforma de streaming gratuita con gran variedad de contenido y muy utilizada en América Latina, aún muchos usuarios la siguen utilizado. Y eso sucede, aunque especialistas recomiendan no hacerlo por los riesgos que implica vincular la app con el correo electrónico personal.

Magis TV se posicionó en los últimos años como una de las aplicaciones más populares para ver, por ejemplo, partidos de fútbol sin costo. Sin embargo, su modelo operativo estaba fuera de los marcos legales, ya que a diferencia de otras plataformas como Netflix, no cuenta con licencias oficiales y ofrece acceso sin pagar suscripciones.

Para registrarse, los usuarios deben ingresar un correo, y así exponen datos personales y credenciales que pueden ser usados de forma indebida, lo que supone un riesgo de ciberseguridad. A pesar de las advertencias, muchos siguen eligiéndola por su catálogo y gratuidad. Pero, ¿qué se puede hacer y cuáles son los riesgos?

Para utilizar la aplicación, expertos en ciberseguridad recomiendan crear una nueva cuenta de Google, separada de los datos personales, para protegerla frente a posibles filtraciones.

Cuáles son los riesgos de vincular el correo en Magis TV

Los expertos recomiendan, en principio, no descargar aplicaciones que no provengan de tiendas oficiales para evitar los riesgos. Además, aconsejan elegir servicios de streaming legales para garantizar mayor estabilidad y protección de los datos.

De no hacerlo, podrían caer en la filtración de datos personales; hackeos y vulnerabilidad; uso indebido de tu cuenta y sanciones por parte de Google.

Cómo desvincular mi correo de Magis TV

Si ya vinculaste tu correo a la aplicación y querés eliminarlo para proteger tu información, podés hacerlo siguiendo estos pasos:

  • Revisá los permisos otorgados en el correo y hacé clic en "Quitar acceso".
  • Cambiá la contraseña de tu cuenta para evitar accesos no autorizados que hayan quedado activos tras la vinculación.
  • Activá la autenticación en dos pasos para proteger la cuenta de futuros intentos de ingreso.
  • Revisá la actividad reciente para ver si hubo accesos extraños, ubicaciones sospechosas o cambios no autorizados. (DIB)

