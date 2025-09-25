Hormigón y estrategia: la apuesta de Holcim en Buenos Aires

Holcim inauguró una planta de hormigón en Buenos Aires y profundiza su presencia en el AMBA con productos sustentables

Holcim Argentina inauguró una planta de hormigón en Zárate , dentro del predio que comparte con su unidad de cemento y molienda en Campana . La operación demandó cerca de USD 1 millón y cuenta con capacidad para producir 60.000 metros cúbicos al año, volumen equivalente a la construcción de unas 2.500 viviendas.

Desde la nueva instalación, la compañía buscará abastecer grandes obras de infraestructura, proyectos industriales y desarrollos habitacionales. El esquema logístico se apoya en puntos de distribución en Isidro Casanova, Escobar, Don Torcuato y Campana, lo que garantiza eficiencia operativa en el Gran Buenos Aires.

“Hoy celebramos este nuevo hito como parte de nuestra estrategia de diversificación de productos y servicios. Nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes con soluciones integrales, innovadoras y sostenibles, mejorando la productividad de sus proyectos y contribuyendo al progreso del país”, señaló Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina.

Durante la inauguración, la compañía presentó oficialmente ECOPact en la provincia. Este hormigón sustentable reduce entre un 30% y un 50% las emisiones de dióxido de carbono frente al convencional, gracias a la integración de materiales reciclados y tecnologías de formulación avanzada.

Más del 50% del volumen producido por Holcim en Argentina ya corresponde a la línea ECOPact, que hasta ahora operaba en Córdoba y ahora se expande al principal mercado del país. “Con esta planta reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo regional y con una construcción más sostenible. Combinamos innovación y sustentabilidad para crear valor en cada obra”, afirmó Pablo Galindo, gerente nacional de Hormigones y Agregados Pétreos.

Expansión con adquisiciones estratégicas

La nueva planta se suma a la reciente adquisición de Horcrisa, una empresa con siete plantas en territorio bonaerense y un volumen proyectado superior a 410.000 metros cúbicos anuales. Con esta incorporación, Holcim se acerca a producir medio millón de metros cúbicos de hormigón por año.

En la última década, el grupo destinó más de USD 300 millones a innovación, tecnología y adquisiciones, entre ellas Tensolite (premoldeados), Quimexur (pinturas e impermeabilizantes) y la línea de morteros y aditivos Tector. También expandió la red de corralones Disensa, que alcanzó 570 puntos de venta y proyecta cerrar el año con 600 locales.

“Seguimos analizando adquisiciones, en el marco de un plan de crecimiento y expansión que es muy cuidadoso, basado en sumar eficiencias, mejorar procesos y aprovechar oportunidades de inversión que ofrece el mercado”, explicó Bittar.

Contexto de mercado y perspectivas

Frente a un escenario desafiante, la apuesta de Holcim cobra aún más relevancia. En 2024 el sector sufrió una caída del 25% en las ventas de cemento, como consecuencia del ajuste en la obra pública y la retracción de la inversión privada. Para este año se proyecta una recuperación limitada del 10%.

Bittar reconoció que “se observan señales positivas, ya que el sector privado continúa apostando a la construcción, mientras que la obra pública se ha provincializado”. También destacó la relevancia de proyectos estratégicos en energía y minería, aunque advirtió: “No vemos al mercado recuperándose en su totalidad, pero somos optimistas hacia adelante”.

Un actor que consolida su posición

En el marco de sus 95 años de presencia en la Argentina, Holcim —que emplea a 1.500 personas— reafirma con la planta de Zárate su estrategia de diversificación más allá del cemento. Con la ampliación de la capacidad de producción de hormigón sustentable en el principal mercado del país, la compañía profundiza su cartera de soluciones para la construcción.

Presentes

La inauguración de la planta de hormigón de Holcim en Zárate contó con la participación del CEO de Holcim Argentina, Pablo Bittar, y del intendente de Campana, Sebastián Abella, como también del secretario de producción de la Municipalidad de Zárate, Ariel Larralde, y de Pablo Galindo, gerente de Hormigones de la compañía. (DIB)