Radio Provincia y su programación de verano con un estudio en Mar del Plata

Radio Provincia desde Mar del Plata con "La playa es sagrada" (Federico Pesci, Matías Sáez y Vanesa Ábalos)

A puro verano y con epicentro en Punta Mogotes , la 1270 AM Radio Provincia refresca el aire con información, cultura, deportes y buena música.

Mar del Plata da inicio a la temporada de verano con el lanzamiento de la primera bola

En el verano de Mar del Plata, el teatro sale a escena

De lunes a viernes, “Napalm” (Rinconet y Felicitas Bonavitta de 7 a 9 hs); “Es un montón” (Andrés Lavaselli y Ayelén Berdiñas de 9 a 11 hs); y “Todo este ruido” (Paula Bistagnino, José Maldonado, Romina Ryan y Ayelén Pujol de 11 a 13 hs). Todos ellos traen los testimonios justos, la data indicada y un recorrido por la agenda cultural.

“El Deportivo 1270” (Feno Tartaglia, Ivana Moscoloni, Sergio Ravenna y Nacho Tara de 13 a 15hs). Un equipo que a partir del 19 de enero retoma las transmisiones con Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina; luego el viernes 23 con Independiente vs Estudiantes por el Torneo Apertura de la Copa de la Liga; y el sábado 24, Gimnasia vs Racing.

De 15 a 18, llega desde Punta Mogotes, Mar del Plata , “La playa es sagrada” (Matías Sáez, Vanesa Ábalos y Federico Pesci.

Y de 18 a 20, “El Repaso” (Albino Aguirre y Sabrina Carrasco), con un balance relajado de la jornada.

Los sábados

“P’al arranque”, nuestro folclore de 7 a 10, con Martín Canullán y Marcelo Fillol) y luego “Hay un lugar”, con Gabriel Morini y Sonia Negrín, 10 a 13.

Radio Provincia se escucha en la AM 1270, en sus redes @provincia1270, en la web radioprovincia.com.ar y en la app Radio Provincia Oficial.

Fuente Agencia DIB